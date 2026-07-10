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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Стоит признать, что в России наблюдается дефицит топлива из-за "ударов" БПЛА по НПЗ, - вице-премьер РФ Новак

В правительстве РФ признали, что топлива не хватает из-за ударов Украины

Вице-премьер-министр России Александр Новак признал, что в РФ наблюдается дефицит топлива из-за ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом он заявил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы должны признавать, что (на топливном рынке) есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Или иногда заправки работают нестабильно. Дефицит (возник) по понятным причинам из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя и идут на ремонт из-за атак (беспилотников)", - сказал он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее российские пропагандистские СМИ заявляли, что спрос на топливо в России вырос примерно на треть из-за "ажиотажа", что привело к перегрузке АЗС.
  • Диктатор Путин также признал топливный кризис в России, возникший после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ.

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