1 168 6
Стоит признать, что в России наблюдается дефицит топлива из-за "ударов" БПЛА по НПЗ, - вице-премьер РФ Новак
Вице-премьер-министр России Александр Новак признал, что в РФ наблюдается дефицит топлива из-за ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом он заявил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы должны признавать, что (на топливном рынке) есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Или иногда заправки работают нестабильно. Дефицит (возник) по понятным причинам из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя и идут на ремонт из-за атак (беспилотников)", - сказал он.
Что этому предшествовало?
- Ранее российские пропагандистские СМИ заявляли, что спрос на топливо в России вырос примерно на треть из-за "ажиотажа", что привело к перегрузке АЗС.
- Диктатор Путин также признал топливный кризис в России, возникший после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль