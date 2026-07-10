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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Варто визнати, що у Росії є дефіцит палива через "прильоти" БпЛА по НПЗ, - віцепрем’єр РФ Новак

В уряді РФ визнали, що палива не вистачає через удари України

Російський віцепрем'єр-міністр Олександр Новак визнав, що у РФ є дефіцит палива через удари Сил оборони України по нафтопереробних заводах.

Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми повинні визнавати, що (на паливному ринку) є проблеми і є дефіцит, через який ми спостерігаємо черги. Або іноді заправки нестабільно працюють. Дефіцит (виник) зі зрозумілих причин через те, що наші нафтопереробні заводи виходять частково з ладу в ремонт через прильоти (безпілотників)", - сказав він.

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Що передувало?

  • Раніше російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що попит на паливо у Росії зріс приблизно на третину через "ажіотаж", що призвело до навантаження на АЗС.
  • Диктатор Путін також визнав паливну кризу в Росії, яка виникла після ударів Сил оборони України по російських НПЗ.

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НПЗ (1097) росія (70789) Удари по РФ (1102)
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