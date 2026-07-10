Силы обороны поразили 18 судов врага, НПЗ, нефтяной терминал и другие объекты противника, — Генштаб
В ночь на 10 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военно-экономических и военных целей противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ "Ильский"
В частности, в очередной раз нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский" в Краснодарском крае РФ.
Зафиксированы взрывы с последующим пожаром на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты удара уточняются.
- По данным Генштаба, НПЗ "Ильский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Проектная мощность предприятия составляет до 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит бензины, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
Удар по нефтяному терминалу и нефтебазе
Также нанесены удары по нефтяному терминалу "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ и нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области РФ.
Отмечается, что на территории терминала зафиксирован пожар, а на нефтебазе — взрывы и задымление. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
- Нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе РФ.
- Нефтебаза "Азовнефтепродукт" является важным объектом топливной инфраструктуры Ростовской области, который используется для накопления и распределения топливно-смазочных материалов. Указанные объекты также используются в интересах российской армии.
Удары по судам РФ
Поражено 13 танкеров, 3 сухогруза, паром и вспомогательное судно противника.
Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
- Указанные суда используются для обеспечения военной логистики РФ, транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и других материальных средств, необходимых для ведения вооруженной агрессии против Украины.
Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга"
Кроме того, в очередной раз нанесён удар по нефтеперерабатывающему комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.
Результаты поражения уточняются.
- Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" является одним из крупнейших в Российской Федерации предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год. Объект задействован в снабжении армии оккупанта.
Также был поражен склад горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки Запорожской области.
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