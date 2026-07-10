Сили оборони уразили 18 суден ворога, НПЗ, нафтовий термінал та інші об’єкти противника, - Генштаб

У ніч на 10 липня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Ільський"

Так, вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї РФ.

Зафіксовано вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, НПЗ "Ільський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

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Удар по нафтовому терміналу і нафтобазі

Також завдано ураження нафтовому терміналу "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ та нафтобазі "Азовнефтепродукт" в Азові Ростовської області РФ.

Зазначається, що на території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі – вибухи та задимлення. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні РФ.

Нафтобаза "Азовнефтепродукт" є важливим об'єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Зазначені об'єкти також використовуються в інтересах російської армії.

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Удари по суднах РФ

Уражено 13 танкерів, 3 суховантажі, паром та допоміжне судно противника.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Зазначені судна використовуються для забезпечення військової логістики РФ, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України.

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Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга"

Окрім того, вчергове завдано ураження нафтопереробному комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ.

Результати ураження уточнюються.

Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" є одним із найбільших у російській федерації підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. Об'єкт задіяний у постачанні армії окупанта.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Розівки Запорізької області.