261 боестолкновение за сутки на фронте: самые ожесточенные бои - на Покровском, Славянском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 10 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 261 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес 105 авиационных ударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу. Кроме того, он применил 7360 дронов-камикадзе и осуществил 2822 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 — из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения живой силы противника.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1490 человек. Также уничтожено восемь танков, десять боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, четыре средства ПВО, три наземных робототехнических комплекса, 1294 беспилотных летательных аппарата, 361 единица автомобильной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб, осуществили 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Казачья Лопань и в сторону населенных пунктов Нововасильевка, Белый Колодезь, Избицкое, Зарубинка.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Редкодуб и в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва, Ставки.

На Славянском направлении противник 29 раз штурмовал в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка, а также в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского, Никоноровки, Тихоновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, Русин Яр.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка, Шевченко, Сергеевка", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг дважды атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в сторону населенных пунктов Еленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка, Косовцево, Воздвижевка, Цветково, Верхняя Терса и в районе Доброполья.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

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