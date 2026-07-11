"Украинская бронетехника" призывает руководство СБУ и ОГПУ к объективности

ООО "Украинская бронетехника" обнародовало свою официальную позицию по поводу событий вокруг предприятия и опровергает заявления СБУ и ОГПУ.

Заявление опубликовано на странице компании в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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О компании

"ООО "Украинская бронетехника" является самым дисциплинированным поставщиком Сил обороны Украины. Наша компания — не очередная иностранная прокладка, в которой растворились сотни миллионов государственных средств. За годы отражения российской агрессии предприятие поставило сотни тысяч артиллерийских снарядов, десятки тысяч ракет, дронов, сбрасываемых боеприпасов, сотни бронемашин, минометов и другую номенклатуру. 9 июля сотрудники СБУ совершили нападение и нанесли телесные повреждения заместителю генерального директора предприятия Максиму Поливяному, который все эти годы добросовестно выполнял функции по поставке оружия нашим защитникам", — говорится в сообщении.

Поставки Силам обороны

За 2022–2026 годы ООО "Украинская Бронетехника" поставило Силам обороны около 100 000 одноразовых гранатометов, из которых около 30 000 — гранатометы РПГ-75М производства чешского завода "Zeveta". За эти годы компания не получила НИ ОДНОЙ рекламации относительно качества гранатометов РПГ-75М. Правительства европейских стран передавали гранатометы данного производителя в качестве материальной помощи. Этим оружием наши воины уничтожили тысячи оккупантов и сотни единиц техники.

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В феврале 2026 года "Агентство оборонных закупок" начало очередную процедуру закупки одноразовых противотанковых гранатометов. Данное вооружение не производится в Украине, поэтому компания представила предложения от ТРЕХ различных производителей из стран НАТО (предоставляется подтверждение). В переговорной процедуре участвовало более десятка других украинских и иностранных поставщиков, которые предлагали различные гранатометы. После анализа ценовых и технических параметров "Агентство оборонных закупок" согласовало номенклатуру с Генеральным штабом ВСУ и заключило контракт с ООО "Украинская бронетехника" на поставку гранатометов РПГ-75М 2024 года выпуска.

Получив аванс, компания в рекордно короткие сроки организовала поставку продукции.

Во время поставки первой партии продукции в мае этого года СБУ заставила Командование сил логистики и "Агентство оборонных закупок" отказаться от приемки товара — вопреки условиям государственного контракта. Вместо того чтобы приступить к приемке товара по количеству и качеству, гранатометы были приняты на временное хранение.

"Не принимая продукцию на баланс и не допуская представителей нашего предприятия к приемке, представители воинской части и СБУ начали вскрывать опломбированные ящики и, по их словам, обнаружили маркировки других лет производства на гранатометах.

Поставка продукции осуществлялась с завода-производителя в опломбированной таре под военизированным конвоем в воинскую часть ВСУ. Представители нашей компании не имели никакого физического доступа к продукции", — подчеркнули в компании.

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Производитель продукции, сертифицированный завод страны НАТО, компания Zeveta (Чехия), подтвердил, что поставленные гранатометы являются продукцией 2024 года выпуска, и предоставил все необходимые документы АОЗ и правоохранительным органам. Завод-производитель официально разъяснил технологию производства и допустимость использования отдельных металлических комплектующих предыдущих лет выпуска при использовании абсолютно новых пиротехнических компонентов. Выдержка из заявления прилагается.

Также отмечается, что за всё время "расследования" СБУ не направляет никаких запросов правоохранительным органам Чехии или заводу-производителю. Это свидетельствует о нежелании установить объективные обстоятельства.

Государственный контракт с "АОЗ" предусматривает четкий процесс приемки продукции: в случае наличия подозрений или замечаний по качеству предусмотрена процедура рекламной и гарантийной работы. Отношения по поставкам регулируются исключительно хозяйственным правом и не относятся к подсудности СБУ.

Запугивание и давление на предприятие

В компании подчеркнули, что официальные заявления СБУ никоим образом не касаются реальных обстоятельств дела.

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"Мы считаем, что дело возбуждено искусственно. Как и показательное нападение на топ-менеджера нашего предприятия, эти действия являются запугиванием и давлением на наше предприятие.

Учитывая критическую ситуацию на определенных участках фронта, призываем руководство СБУ и ОГПУ к объективности.

Просим Вооруженные силы Украины срочно оформить приемку продукции в соответствии с действующим Порядком. И передать гранатометы на фронт — или, в случае возникновения реальной рекламации, дать производителю возможность устранить недостатки и затем передать исправные изделия нашим защитникам. Как того требует закон", — говорится в заявлении.





Что предшествовало

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.