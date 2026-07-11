"Українська бронетехніка" закликає керівництво СБУ та ОГПУ до об’єктивності

ТОВ "Українська бронетехніка" оприлюднило свою офіційну позицію щодо подій навколо підприємства та спростовує заяви СБУ та ОГПУ.

Заяву опубліковано на фейсбук-сторінці компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Про компанію

"ТОВ "Українська бронетехніка" є найбільш дисциплінованим постачальником Сил оборони України. Наша компанія – не численна іноземна прокладка, де розчинилися сотні мільйонів коштів держави. За роки відбиття російської агресії, підприємство поставило сотні тисяч артилерійських пострілів, десятки тисяч ракет, дронів, скидів, сотні бронемашин, мінометів та іншу номенклатуру. 9 липня співробітники СБУ здійснили напад та завдали тілесних ушкоджень заступнику Генерального директора підприємства Максиму Полив’яному, який всі ці роки сумлінно виконував функції постачання зброї нашим захисникам", - йдеться в дописі.

Постачання Силам оборони

За 2022-2026 роки ТОВ "Українська Бронетехніка" доставило Силам оборони близько 100 000 одноразових гранатометів, із яких близько 30 000 - гранатомети РПГ-75М виробництва чеського заводу "Zeveta". За ці роки компанія не отримала ЖОДНОЇ рекламації щодо якості гранатометів РПГ-75М. Уряди європейських країн передавали гранатомети даного виробника як матеріальну допомогу. Цією зброєю наші воїни знищили тисячі окупантів та сотні одиниць техніки.

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У лютому 2026 року "Агенція оборонних закупівель" розпочала чергову процедуру закупівлі одноразових протитанкових гранатометів. Дане озброєння не виробляється в Україні, тому компанія надала пропозиції від ТРЬОХ різних виробників з країн НАТО (надається підтвердження). В переговорній процедурі брало участь більше десятка інших українських та іноземних постачальників, які пропонували різноманітні гранатомети. Після аналізу цінових та технічних параметрів, "Агенція оборонних закупівель" узгодила номенклатуру з Генеральним штабом ЗСУ та уклала контракт з ТОВ "Українська бронетехніка" на постачання гранатометів РПГ-75М 2024-го року виробництва.

Отримавши аванс, компанія в рекордно короткі строки організувала постачання виробів.

Під час постачання першої партії продукції в травні цього року, СБУ змушувало Командування Сил Логістики та "Агенцію оборонних закупівель" відмовитися від приймання товару – всупереч умовам державного контракту. Замість початку приймання товару за кількістю та якістю, гранатомети були прийняті на тимчасове зберігання.

"Не приймаючи продукцію на баланс та не допускаючи представників нашого підприємства до прийомки, представники військової частини та СБУ почали розкривати опломбовані ящики та, за їх словами, виявили позначки інших років виробництва на гранатометах.

Постачання продукції здійснювалося з заводу-виробника в опломбованій тарі під воєнізованим конвоєм до військової частини ЗСУ. Представники нашої компанії не мали жодного фізичного доступу до продукції", - наголосили в компанії.

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Виробник продукції, сертифікований завод країни НАТО, компанія Zeveta (Чехія), підтвердив, що поставлені гранатомети є продукцією 2024 року виготовлення та надав всі необхідні документи АОЗ та правоохоронним органам. Завод-виробник офіційно роз’яснив технологію виробництва і допустимість використання окремих металевих комплектуючих попередніх років виготовлення при використанні абсолютно нових піротехнічних компонентів. Витяг з заяви додається.

Також зазначається, що за весь час "розслідування", СБУ не надсилає жодних запитів правоохоронним органам Чехії чи заводу-виробнику. Це свідчить про небажання встановити об’єктивні обставини.

Державний контракт з "АОЗ" передбачає чіткий процес приймання продукції: в разі наявності підозр чи зауважень по якості, передбачена процедура рекламаційної та гарантійної роботи. Відносини постачання регулюються винятково господарським правом та не є підслідністю СБУ.

Залякування та тиск на підприємство

У компанії наголосили, що офіційні заяви СБУ жодним чином не стосуються реальних обставин справи.

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"Ми вважаємо, що справа відкрита штучно. Як і показовий напад на топ-менеджера нашого підприємства, ці дії є залякуванням та тиском на наше підприємство.

Враховуючи критичну ситуацію на певних ділянках фронту, закликаємо керівництво СБУ та ОГПУ до об’єктивності.

Просимо Збройні сили України терміново оформити приймання продукції згідно існуючого Порядку. І передати гранатомети на фронт - або, в разі виникнення реальної рекламації, дати виробнику змогу усунути недоліки та потім передати функціонуючі вироби нашим захисникам. Як того вимагає Закон", - додається в заяві.





Що передувало

Раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки жорстоко побили у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.