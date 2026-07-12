Латвия, Эстония и Литва объявили демарш МИД РФ в связи с заявлениями о предоставлении Украине воздушного пространства для запуска дронов

Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве совершили совместный демарш в Министерстве иностранных дел России.

Об этом говорится в их совместном заявлении от 10 июля, передает Цензор.НЕТ.

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РФ распространяет ложь

Как отмечается, они решительно отвергли откровенно ложные публичные заявления заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина от 4 июля 2026 года. Поверенные в очередной раз четко повторили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России.

Отмечается, что, несмотря на последовательно выраженную официальную позицию Латвии, Эстонии и Литвы на различных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложь и обострять ситуацию.

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Вторжение дронов встраны Балтии - результат войны РФ против Украины

"Страны Балтии отвергают заявления России как абсолютно необоснованные. Вторжение дронов в воздушное пространство стран Балтии является результатом полномасштабной войны России и агрессии против Украины", - отмечается в заявлении.

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