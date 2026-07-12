Латвия, Эстония и Литва объявили демарш МИД РФ в связи с заявлениями о предоставлении Украине воздушного пространства для запуска дронов
Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве совершили совместный демарш в Министерстве иностранных дел России.
Об этом говорится в их совместном заявлении от 10 июля, передает Цензор.НЕТ.
РФ распространяет ложь
Как отмечается, они решительно отвергли откровенно ложные публичные заявления заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина от 4 июля 2026 года. Поверенные в очередной раз четко повторили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России.
Отмечается, что, несмотря на последовательно выраженную официальную позицию Латвии, Эстонии и Литвы на различных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложь и обострять ситуацию.
Вторжение дронов встраны Балтии - результат войны РФ против Украины
"Страны Балтии отвергают заявления России как абсолютно необоснованные. Вторжение дронов в воздушное пространство стран Балтии является результатом полномасштабной войны России и агрессии против Украины", - отмечается в заявлении.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерении запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой расплатой" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с её территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
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