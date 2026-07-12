Силы обороны нанесли удар по Сизранскому НПЗ, 10 танкерам и 4 паромам РФ, - Генштаб
11 июля и в ночь на 12 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военно-экономических и военных целей противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Нанесен удар по НПЗ в Самарской области
В ночь на 12 июля нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ.
Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты удара уточняются.
НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил Российской Федерации.
Удары по танкерам и паромам
Также были поражены 10 танкеров Российской Федерации и 4 парома в акватории Азовского моря.
Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах вооруженных сил РФ.
Атаки на военную логистику РФ
11 июля был поражен эшелон противника с горюче-смазочными материалами в районе Токмака Запорожской области.
Зафиксировано поражение локомотива.
Результаты предыдущих поражений
10 июля 2026 года — по результатам оценки последствий поражения нефтеперерабатывающего комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ подтверждено повреждение установки по переработке нефти.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации.
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