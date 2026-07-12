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Новости Бои на востоке Украины
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На фронте с начала суток произошло 69 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

Обстановка на фронте на 12 июля

С начала суток 12 июля 2026 года войска РФ 69 раз атаковали позиции Сил обороны на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Середина-Буда, Хлебороб, Товстодубовое, Нескучное, Уланово, Волфино, Рыжевка, Горки, Сопич; в Черниговской области —-Ляды. Авиаудары пришлись на Волфино, Вольную Слободу, Уланово.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты трижды штурмовали позиции наших защитников, осуществили 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волчая. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник совершил одну наступательную операцию в направлении Купянска.

Обстановка на Востоке

  • По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Мир, Лиман, Диброва, Ставки. Две атаки продолжаются.
  • На Славянском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в сторону Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка. Пять боевых столкновений продолжаются.
  • На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе населенного пункта Никифоровка.
  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в направлении Долгой Балки, Вольного и Кучерова Яра, одна атака продолжается до сих пор.
  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенного пункта Новое Шахово. Одно боестолкновение продолжается.

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Обстановка на юге

  • На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.
  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Еленоконстантиновка, Староукраинка и Чаривное.
  • На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвинуться не зафиксировано.

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Автор: 

Генштаб ВС (8328) боевые действия (6325) война в Украине (8674)
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