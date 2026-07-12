На фронте с начала суток произошло 69 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток 12 июля 2026 года войска РФ 69 раз атаковали позиции Сил обороны на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Середина-Буда, Хлебороб, Товстодубовое, Нескучное, Уланово, Волфино, Рыжевка, Горки, Сопич; в Черниговской области —-Ляды. Авиаудары пришлись на Волфино, Вольную Слободу, Уланово.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты трижды штурмовали позиции наших защитников, осуществили 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волчая. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении противник совершил одну наступательную операцию в направлении Купянска.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Мир, Лиман, Диброва, Ставки. Две атаки продолжаются.
- На Славянском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в сторону Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка. Пять боевых столкновений продолжаются.
- На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе населенного пункта Никифоровка.
- На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в направлении Долгой Балки, Вольного и Кучерова Яра, одна атака продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенного пункта Новое Шахово. Одно боестолкновение продолжается.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Еленоконстантиновка, Староукраинка и Чаривное.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвинуться не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль