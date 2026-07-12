На фронті від початку доби 69 боєзіткнень, найгарячіше - на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб
Від початку доби, 12 липня 2026 року, війська РФ 69 разів атакували позиції Сил оборони на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Середина-Буда, Хлібороб, Товстодубове, Нескучне, Уланове, Волфине, Рижівка, Гірки, Сопич; на Чернігівщині – Ляди. Авіаударів зазнали Волфине, Вільна Слобода, Уланове.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти тричі штурмували позиції наших оборонців, здійснили 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча. Три боєзіткнення досі тривають.
На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Куп’янська.
Обстановка на Сході
- За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Новий Мир, Лиман, Діброва, Ставки. Дві атаки тривають.
- На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік Рай-Олександрівки та у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка. П’ять боєзіткнень тривають.
- На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі населеного пункту Никифорівка.
- На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Довгої Балки, Вільного й Кучерового Яру, одна атака досі триває.
- На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населеного пункту Нове Шахове. Одне боєзіткнення триває.
Обстановка на Півдні
- На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в бік Вороного.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка та Чарівне.
- На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просунутися не зафіксовано.
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