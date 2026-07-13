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Новости Убийство братьев Мосейчуков Комбриг Лучанов
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У семьи Лучанова был дрон, который летал над дачей впоследствии убитых братьев Мосейчуков, - Буцко

Убийство братьев Мосейчуков: мужчин искали с помощью дронов

Похитители братьев Мосейчуков действовали организованно: ворвались на дачу, забрали записи с камер и увезли мужчин.

Об этом рассказала журналистка hromadske Диана Буцко в эфире "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Она рассказала, что похищение произошло две недели назад. Никто об этом не знал.

"Поэтому первые журналисты, которые приехали в эту деревню, хотели об этом рассказать, хотели, во-первых, придать делу братьев Мосейчуков огласку и добиться справедливости, а во-вторых, они хотели публичной защиты для себя, потому что в списке были их родные, был один ребенок, как я уже сказала, и они боятся за жизнь всех этих людей, боятся за жизнь своих родных, потому что они знают Лучанова, который там жил рядом с ними, по крайней мере появлялся, и им очень страшно", — отметила Буцко.

По данным журналистки, в село приехала группа мужчин, которая искала тех, у кого были мотоциклы и кто мешал жене Лучанова.

"Приехали на следующий вечер на дачу, где отдыхали Мосейчуки Роман и Максим. Они ворвались туда, повалили их на землю, одному выстрелили в ногу, предположительно надели им на головы балаклавы, связали им руки и вывезли. На даче были камеры наблюдения. У семьи Лучанова был дрон, который часто летал над селом, разведывал обстановку, в частности над дачей этих людей.

Они похитили серверы с камерами, увезли этих людей, приехали на двух автомобилях и отправились в Полтавскую область, где находится бригада", — добавила она.

Полный эфир с журналисткой Дианой Буцко смотрите по ссылке.

Читайте: Убийство братьев Мосейчуков: конфликт начался из-за шума мотоциклов, группа мужчин ходила по селу со "списком" для "разборок", — Буцко

Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
  • По данным Цензор.НЕТ, Лучанова задержали в Киеве.

Читайте: "Скала" призвала не ассоциировать с полком комбрига 155-й бригады Лучанова, бойцов которого подозревают в похищении братьев на Киевщине

Автор: 

убийство (6554) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (81) Лучанов Станислав (4)
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Топ комментарии
+6
Цікаво як скоро і керівником якого обласного ТЦК "випливе" цей ЗЕбандит?
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13.07.2026 14:17 Ответить
+6
Тут і дрони є і зброя і набої і гранати...а на фронті хтось недорахувався чогось з цього..а потім донатами збирають..
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13.07.2026 14:20 Ответить
+5
Зачем подручные полковника ходили со списком по селу, если жена и теща знали всех в селе и следили с помощью дрона за ними?
Если конфликтбыл давний, и пронего знали, почему только спустя время гнусный полкан напустил на бедных тратьев своих шавок?
Почему сам(!) потужный освещает это дело?
Где был участковый?
Очень мутное дело.
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13.07.2026 14:23 Ответить

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