У семьи Лучанова был дрон, который летал над дачей впоследствии убитых братьев Мосейчуков, - Буцко

Похитители братьев Мосейчуков действовали организованно: ворвались на дачу, забрали записи с камер и увезли мужчин.

Об этом рассказала журналистка hromadske Диана Буцко в эфире "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Она рассказала, что похищение произошло две недели назад. Никто об этом не знал.

"Поэтому первые журналисты, которые приехали в эту деревню, хотели об этом рассказать, хотели, во-первых, придать делу братьев Мосейчуков огласку и добиться справедливости, а во-вторых, они хотели публичной защиты для себя, потому что в списке были их родные, был один ребенок, как я уже сказала, и они боятся за жизнь всех этих людей, боятся за жизнь своих родных, потому что они знают Лучанова, который там жил рядом с ними, по крайней мере появлялся, и им очень страшно", — отметила Буцко.

По данным журналистки, в село приехала группа мужчин, которая искала тех, у кого были мотоциклы и кто мешал жене Лучанова.

"Приехали на следующий вечер на дачу, где отдыхали Мосейчуки Роман и Максим. Они ворвались туда, повалили их на землю, одному выстрелили в ногу, предположительно надели им на головы балаклавы, связали им руки и вывезли. На даче были камеры наблюдения. У семьи Лучанова был дрон, который часто летал над селом, разведывал обстановку, в частности над дачей этих людей.

Они похитили серверы с камерами, увезли этих людей, приехали на двух автомобилях и отправились в Полтавскую область, где находится бригада", — добавила она.

Полный эфир с журналисткой Дианой Буцко смотрите по ссылке.

Читайте: Убийство братьев Мосейчуков: конфликт начался из-за шума мотоциклов, группа мужчин ходила по селу со "списком" для "разборок", — Буцко

Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

По данным Цензор.НЕТ, Лучанова задержали в Киеве.

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