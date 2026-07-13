У семьи Лучанова был дрон, который летал над дачей впоследствии убитых братьев Мосейчуков, - Буцко
Похитители братьев Мосейчуков действовали организованно: ворвались на дачу, забрали записи с камер и увезли мужчин.
Об этом рассказала журналистка hromadske Диана Буцко в эфире "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Она рассказала, что похищение произошло две недели назад. Никто об этом не знал.
"Поэтому первые журналисты, которые приехали в эту деревню, хотели об этом рассказать, хотели, во-первых, придать делу братьев Мосейчуков огласку и добиться справедливости, а во-вторых, они хотели публичной защиты для себя, потому что в списке были их родные, был один ребенок, как я уже сказала, и они боятся за жизнь всех этих людей, боятся за жизнь своих родных, потому что они знают Лучанова, который там жил рядом с ними, по крайней мере появлялся, и им очень страшно", — отметила Буцко.
По данным журналистки, в село приехала группа мужчин, которая искала тех, у кого были мотоциклы и кто мешал жене Лучанова.
"Приехали на следующий вечер на дачу, где отдыхали Мосейчуки Роман и Максим. Они ворвались туда, повалили их на землю, одному выстрелили в ногу, предположительно надели им на головы балаклавы, связали им руки и вывезли. На даче были камеры наблюдения. У семьи Лучанова был дрон, который часто летал над селом, разведывал обстановку, в частности над дачей этих людей.
Они похитили серверы с камерами, увезли этих людей, приехали на двух автомобилях и отправились в Полтавскую область, где находится бригада", — добавила она.
Полный эфир с журналисткой Дианой Буцко смотрите по ссылке.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
- По данным Цензор.НЕТ, Лучанова задержали в Киеве.
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Очень мутное дело.