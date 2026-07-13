Убийство братьев Мосейчуков: подозреваемые на суде заявили, что выполняли приказ руководства бригады, - Буцко

Фигуранты дела о похищении и убийстве братьев Мосейчуков в ходе судебных заседаний ссылались на приказы руководства бригады.

Об этом в эфире "Бутусов Плюс" рассказала журналистка Диана Буцко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Хочу подчеркнуть, что на скамье подсудимых, прошу прощения, но целый командир батальона, именно его подозревают в убийстве, других подозревают в похищении, но, соответственно, его подозревают в том, что именно он был исполнителем именно убийства. Есть главный сержант бригады, важная фигура в бригаде, из руководства бригады; мы пока до конца не знаем статус Лучанова, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что они выстраивали систему в этой бригаде, то есть когда комбриг может отдать такой приказ группе бойцов, его выполняют не только солдаты, но и командир батальона, я очень шокирована, и когда мне впервые об этом сообщили, я думала, честно говоря, что что-то перепутали, может, что-то приукрасили, что это неправда, но то, что просто комбриг бригады может быть причастен ко всему этому, и выполняют приказ люди, в том числе офицеры, то есть разные, можно сказать, высокопоставленные лица, бригады, если переводить на гражданский язык, это для меня свидетельствует о том, что он создал в 155-й бригаде такую систему, ну, пожалуй, криминальную, да, я понимаю, что они все подозреваемые, что нет какого-то приговора, но это всё очень пугает", — отметила она.

Буцко говорит, что местный активист, присутствовавший на суде, рассказал, что на самом деле подозреваемые в суде заявляли, что выполняли приказ руководства бригады, говорили без упоминания фамилий, но ссылались на это.

"Я думаю, что у следствия есть больше доказательств, которые могут, возможно, свидетельствовать об этой причастности, но давайте подождем. Да, ну, собственно, я не много знаю о судебных заседаниях, потому что, как я уже сказала, они просто прошли незаметно. Вот этот местный активист пытался спросить предполагаемого исполнителя, почему он убил людей. Он сформулировал этот вопрос, тот не ответил, там сразу вмешался адвокат, попросил не делать выводов, потому что приговора еще нет", — добавила журналистка.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.

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