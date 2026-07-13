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Новости Убийство братьев Мосейчуков Комбриг Лучанов
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Первое фото задержанного комбрига 155-й бригады Лучанова

Командир 155-й бригады Станислав Лучанов, бойцы которой подозреваются в убийстве братьев в Киевской области, был задержан в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Редакция публикует фото задержания.

Задержание Лучанова: первые подробности

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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задержание (6564) Лучанов Станислав (4)
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Топ комментарии
+9
От коли таке фото буде з затримання кацапського м'ясника сирського - тоді можливо і повірю про якусь справедливість а так це чергова ЗЕклоунада яка закінчиться як і всі попередні нічим!
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13.07.2026 13:42 Ответить
+8
Скаже шо він цього не хотів - хлопці перестарались
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13.07.2026 13:30 Ответить
+7
Скорее всего будут отмазывать, затягивать дело, постараются всё спихнуть на исполнителей( которые, возможно, проживут не долго). Сам не убивал, подчинённые перестарались, типо: - Я просил вежливо поговорить, а они зачем-то убили, а я испугался и прятался в результате стресса, ну да, виноват, превысил служебные полномочия, использовал подчинённых в личных целях, а так я белый и пушистый, готов сотрудничать и всех сдам.
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13.07.2026 13:44 Ответить

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