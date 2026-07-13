Перше фото затриманого комбрига 155-ї бригади Лучанова
Комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині, затримали у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Редакція публікує фото затримання.
Що передувало
- У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
- Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
- Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
- За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
- За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
- В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
- ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.
Топ коментарі
+12 Олег Шестакович
показати весь коментар13.07.2026 13:42 Відповісти Посилання
+10 Lawrence Smith
показати весь коментар13.07.2026 13:44 Відповісти Посилання
+9 Ярослав Кийко
показати весь коментар13.07.2026 13:39 Відповісти Посилання
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