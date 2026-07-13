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Новини Вбивство братів Мосейчуків Комбриг Лучанов
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Перше фото затриманого комбрига 155-ї бригади Лучанова

Комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині, затримали у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Редакція публікує фото затримання.

Затримання Лучанова: перші подробиці

Читайте: Вбивство братів Мосейчуків: конфлікт почався через шум мотоциклів, група чоловіків ходила по селу зі "списком" для "розбірок", - Буцко

Що передувало

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
  • ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Також читайте: "Скеля" закликала не асоціювати з полком комбрига 155-ї бригади Лучанова, бійців якого підозрюють у викраденні братів на Київщині

Автор: 

затримання (4331) Лучанов Станіслав (5)
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Топ коментарі
+12
От коли таке фото буде з затримання кацапського м'ясника сирського - тоді можливо і повірю про якусь справедливість а так це чергова ЗЕклоунада яка закінчиться як і всі попередні нічим!
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13.07.2026 13:42 Відповісти
+10
Скорее всего будут отмазывать, затягивать дело, постараются всё спихнуть на исполнителей( которые, возможно, проживут не долго). Сам не убивал, подчинённые перестарались, типо: - Я просил вежливо поговорить, а они зачем-то убили, а я испугался и прятался в результате стресса, ну да, виноват, превысил служебные полномочия, использовал подчинённых в личных целях, а так я белый и пушистый, готов сотрудничать и всех сдам.
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13.07.2026 13:44 Відповісти
+9
Та мабуть вона іншого батька знайде, мотоцикліста
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13.07.2026 13:39 Відповісти

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