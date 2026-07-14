Сбито 5 из 8 баллистических ракет, две Х-59/69 и 108 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 14 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (район запуска - воздушное пространство ВОТ АР Крым) и 135 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 точках, а также падение обломков в 10 точках. Информация о двух баллистических ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, ночью Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: прогремели взрывы.

В результате атаки РФ на Киев горели склад и автомобили, повреждена школа-интернат.

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