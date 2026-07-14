В ВСУ заработал единый электронный журнал для военных медиков: больше не нужно вести более 10 бумажных форм
В Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ) запущен единый электронный амбулаторный журнал для военного звена.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отныне информация об амбулаторном приеме вносится сразу в электронном виде в МИС ВСУ. Медицинским работникам больше не нужно дублировать одни и те же данные в разных журналах и формах - единый электронный амбулаторный журнал функционально заменяет более 10 бумажных форм учета.
Это означает меньше бумажной работы для медиков и более быстрое оформление необходимых медицинских документов для военнослужащих.
Эти изменения стали возможными благодаря приказу Командования Медицинских сил ВСУ № 92 от 11 июня 2026 года.
Единый амбулаторный журнал имеет ряд преимуществ.
Преимущество №1. Меньше бумаг - больше времени для пациента
Вместо параллельного ведения нескольких бумажных форм данные о приеме вносятся один раз.
Перечень форм первичной учетной документации, утративших силу:
- форма № 9 "Амбулаторная карточка";
- форма "Книга учета больных в амбулатории";
- форма "Учетная карточка по результатам диспансеризации";
- форма № 8 "Процедурная карточка";
- форма № 18 "Книга учета лабораторных исследований";
- форма "Журнал учета физиотерапевтических процедур";
- форма "Книга учета перевязок (процедур)";
- форма "Журнал первичных профилактических осмотров полости рта личного состава воинской части";
- форма "Журнал учета выполнения врачебных назначений в амбулатории медицинского пункта";
- форма №002/в "Книга учета амбулаторных хирургических вмешательств, перевязок и процедур";
- форма "Книга учета нарушений оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе".
Это снижает нагрузку на медицинский персонал.
Преимущество №2. Вся информация о пациенте - в одном месте
В МИС ВСУ хранятся ключевые данные амбулаторного приема: обращение военнослужащего, результаты осмотра, обследования, лечения, медицинские назначения, направления и рекомендации. Медику не нужно искать информацию в отдельных бумажных журналах или формах.
Это позволяет быстрее получить полную картину состояния здоровья военнослужащего и принимать дальнейшие медицинские решения.
Преимущество № 3. Более быстрое оформление медицинских документов для военнослужащих
Информация, внесенная в МИС ВСУ, может быть использована для более быстрого формирования необходимых медицинских документов и отчетов. В частности, на ее основе можно будет оформлять медицинские характеристики, справки о состоянии здоровья, консультативные заключения специалистов, документы для прохождения ВЛК, направления на обследование.
Новый подход не предусматривает оцифровку старых форм - они отменяются. Отныне данные будут вноситься непосредственно в защищенную Медицинскую информационную систему ВСУ. Это создает единое пространство для работы с медицинской информацией и закладывает основу для дальнейшего развития электронных медицинских сервисов в армии.
Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что в Силах обороны расширяют масштабы использования электронной первичной медицинской карты (еПМК). Теперь любой медик в стабилизационном пункте, хирургическом отделении или группе может работать с ней при оказании помощи раненым военнослужащим.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль