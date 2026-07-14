У ЗСУ запрацював єдиний електронний журнал для військових медиків: вже не потрібно вести понад 10 паперових форм

У Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ) запрацював єдиний електронний амбулаторний журнал для військової ланки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Відтепер інформація про амбулаторний прийом вноситься одразу в електронній формі до МІС ЗСУ. Медичним працівникам більше не потрібно дублювати ті самі дані в різних журналах і формах – єдиний електронний амбулаторний журнал функціонально замінює понад 10 паперових форм обліку.

Це означає менше паперової роботи для медиків і швидше оформлення необхідних медичних документів для військовослужбовців.

Зміни стали можливі завдяки наказу Командування Медичних сил ЗСУ №92 від 11 червня 2026 року.

Єдиний амбулаторний журнал має низку переваг.

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Перевага №1. Менше паперів – більше часу для пацієнта

Замість паралельного ведення кількох паперових форм дані про прийом вносяться один раз.

Перелік форм первинної облікової документації, які втратили чинність:

форма №9 "Амбулаторна картка";

форма "Книга обліку хворих в амбулаторії";

форма "Облікова картка за результатами диспансеризації";

форма №8 "Процедурна картка";

форма №18 "Книга обліку лабораторних досліджень";

форма "Журнал обліку фізіотерапевтичних процедур";

форма "Книга обліку перевʼязок (процедур)";

форма "Журнал первинних профілактичних оглядів порожнини рота у особового складу військової частини";

форма "Журнал обліку виконання лікарських призначень в амбулаторії медичного пункту"

форма №002/в "Книга обліку амбулаторних хірургічних втручань, перевʼязок та процедур";

форма "Книга обліку дефектів надання медичної допомоги на догоспітальному етапі".

Це знижує навантаження на медичний персонал.

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Перевага №2. Уся інформація про пацієнта – в одному місці

У МІС ЗСУ зберігаються ключові дані амбулаторного прийому: звернення військовослужбовця, результати огляду, обстеження, лікування, медичні призначення, направлення та рекомендації. Медику не потрібно шукати інформацію в окремих паперових журналах чи формах.

Це дає змогу швидше бачити повну картину щодо стану здоров’я військовослужбовця та ухвалювати подальші медичні рішення.

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Перевага №3. Швидше оформлення медичних документів для військовослужбовців

Інформація, внесена до МІС ЗСУ, може бути використана для швидшого формування необхідних медичних документів та звітів. Зокрема, на її основі можна буде оформлювати медичні характеристики, довідки про стан здоров’я, консультативні висновки спеціалістів, документи для проходження ВЛК, направлення на обстеження.

Новий підхід не передбачає оцифрування старих форм – вони скасовуються. Відтепер дані вноситимуть безпосередньо до захищеної Медичної інформаційної системи ЗСУ. Це створює єдиний простір для роботи з медичною інформацією та закладає основу для подальшого розвитку електронних медичних сервісів у війську.

Раніше Міністерство оборони України повідомляло, що у Силах оборони масштабують електронну Первинну медичну картку (еПМК). Тепер будь-який медик у стабілізаційному пункті, хірургічному відділенні або групі може працювати з нею під час допомоги пораненим військовослужбовцям.