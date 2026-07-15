Сестра Линдси Грэма стала сенатором США
Сестра сенатора-республиканца Линдси Грэма, Дарлин Грэм Нордон, 14 июля принесла присягу в качестве нового сенатора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
В Сенате США впервые родственник заменил сенатора
Дарлин Грэм Нордон стала сенатором временно. Она будет исполнять обязанности до проведения промежуточных выборов в Конгресс.
Это первый случай в истории Сената США, когда близкий родственник заменил сенатора, скончавшегося во время пребывания в должности.
Голосование должно состояться в ноябре. Новоизбранные сенаторы и конгрессмены приступят к работе в январе 2027 года.
Политическое будущее и обстоятельства смерти
Республиканская партия пока не определилась, кто будет представлять Южную Каролину на предстоящих выборах.
Линдси Грэм работал в Конгрессе с 1995 года. Сначала он был членом Палаты представителей, а с 2003 года - Сената.
Сенатор скончался 11 июля вечером. Сначала сообщалось о кратковременном внезапном ухудшении самочувствия.
Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной могла стать расслоение аорты.
Американские СМИ также отмечали, что сенатор был очень близок со своей сестрой. После смерти родителей в 1976 и 1977 годах он был её опекуном.
Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма не имеет признаков преступления, заявил президент США Дональд Трамп.
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