Бывшая супруга Левочкина заявила, что её возлюбленного — военнослужащего ГПСУ — удерживают в подвале, а ГБР и полиция саботируют возбуждение дела

Бывшая жена Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубар (в девичестве Лихачева), заявила, что военнослужащий ГПСУ Владислав Шевченко объявил голодовку в знак протеста против незаконного содержания в одесской части и ущемления его законного права на перевод в боевые подразделения. Она обвинила своего бывшего мужа в использовании коррумпированных связей среди генералитета для организации мести её новому избраннику.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Месть за брак

Конфликт начался полгода назад, когда женщина "без разрешения" Сергея Левочкина вышла замуж за пограничника Владислава Шевченко. По ее словам, бывший влиятельный пророссийский политик не смог этого пережить и с помощью лояльных генералов организовал срочный перевод Шевченко из киевской боевой части в Одессу. Тогда благодаря огласке в СМИ физической расправы удалось избежать, однако Владислав оказался в положении фактического заложника.

"С тех пор Владислав неоднократно пытался перевестись обратно и в другие боевые части. Я не буду называть эти части, но среди них были и ТРО, и одно знаменитое подразделение ВСУ. Каждый раз подавались письма-обращения, рапорты — всё по правилам. И каждую из этих попыток Левочкин срывал, действуя через ГПСУ и своих приспешников в коридорах крупных штабов. В результате Владислав находится в положении "изолированного бойца". Его боятся прямо трогать, потому что понимают, что будет скандал. И в то же время ему не дают никаких нормальных задач, держат в подвале, ограничивают в передвижении, в правах и не дают защищать народ Украины. Поэтому он и объявил голодовку", — отмечает жена бойца.

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Кубар добавляет, что одесское командование ГПСУ, выполняя "заказ" олигарха, искренне не понимает протеста воина, считая, что "отсиживание в тылу до конца войны" — это подарок, тогда как Шевченко требует вернуть ему право воевать за Украину на передовой.

Круговая порука правоохранителей

Она рассказала о том, как государственные институты саботируют расследование против Левочкина. Обращение на горячую линию правительство спустило в саму ГПСУ. СБУ зарегистрировала дело, однако Государственное бюро расследований отказалось открывать производство по факту давления и угроз военному, перенаправив материалы обратно пограничникам.

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Особое возмущение у женщины вызвали действия Обуховского районного управления полиции Киевской области, которое возглавляет подполковник Максим Дёмин:

"Во время последних бесед со следователем я почувствовала себя обвиняемой. Как будто не мне угрожали, не меня запугивали, не против меня совершали физическое и психологическое насилие, а будто это всё делала я. Уверена: полиция и следственные органы защитят Сергея Левочкина от меня! Спасут! Кто-то верит, что здесь обошлось без взяток и "телефонного права"? Я искренне считаю, что правоохранительные органы сознательно саботируют любые дела против Левочкина, и это касается как ГБР, так и Национальной полиции", — подчеркнула она.

Кубар поблагодарила за временную поддержку институт Военного омбудсмена и Ольгу Решетилову и призвала руководство ГПСУ и Генеральный штаб подписать рапорт о переводе Владислава Шевченко в боевую часть ВСУ, чтобы спасти его жизнь и положить конец произволу Левочкина.

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