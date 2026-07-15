Ексдружина Льовочкіна заявила, що її коханого-військового ДПСУ утримують у підвалі, а ДБР та поліція саботують відкриття справи

Колишня дружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), заявила, що військовослужбовець ДПСУ Владислав Шевченко оголосив голодування на знак протесту проти незаконного утримання в одеській частині та блокування його законного права на переведення до бойових підрозділів. Вона звинуватила свого колишнього чоловіка у використанні корумпованих зв'язків серед генералітету для організації помсти її новому обранцю.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Помста за шлюб

Конфлікт розпочався пів року тому, коли жінка "без дозволу" Сергія Льовочкіна вийшла заміж за прикордонника Владислава Шевченка. За її словами, колишній впливовий проросійський політик не зміг цього пережити й руками лояльних генералів організував термінове переведення Шевченка з київської бойової частини до Одеси. Тоді завдяки медійному розголосу фізичної розправи вдалося уникнути, проте Владислав опинився у становищі фактичного заручника.

"Неодноразово з того часу Владислав намагався перевестися назад та в інші бойові частини. Я не буду називати ці частини, але це було і ТРО, і один славетний підрозділ ЗСУ. Кожний раз був лист-відношення, рапорт, все як треба. І кожну з цих спроб Льовочкін зривав, діючи руками ДПСУ та своїх поплічників у коридорах великих штабів. В результаті Владислав знаходиться у становищі "ізольованого бійця". Його бояться прямо чіпати, бо розуміють, що буде скандал. І водночас йому не дають ніяких нормальних задач, тримають в підвалі, обмежений в пересуванні, в своїх правах та не дають захищати народ України. Тому він і оголосив голодування", — зазначає дружина бійця.

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Кубар додає, що одеське командування ДПСУ, виконуючи "замовлення" олігарха, щиро не розуміє протесту воїна, вважаючи, що "відсиджування в тилу до кінця війни" є подарунком, тоді як Шевченко вимагає повернути йому право воювати за Україну на передовій.

Кругова порука правоохоронців

Вона розповіла про те, як державні інституції саботують розслідування проти Льовочкіна. Звернення на гарячу лінію уряд спустив до самого ДПСУ. СБУ зареєструвала справу, проте Державне бюро розслідувань відмовилося відкривати провадження за фактом тиску та погроз військовому, перенаправивши матеріали назад прикордонникам.

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Особливе обурення жінки викликали дії Обухівського районного управління поліції Київської області, яке очолює підполковник Максим Дьомін:

"Під час останніх розмов зі слідчим я відчула себе обвинуваченою. Як ніби не мені погрожували, не мене залякували, не проти мене здійснювали фізичне і психологічне насильство, а ніби це все робила я. Впевнена: поліція та слідчі органи захистять Сергія Льовочкіна від мене! Врятують! Хтось вірить, що тут обійшлося без хабарів та "телефонного права"? Я щиро вважаю, що правоохоронні органи свідомо саботують будь-які справи проти Льовочкіна, і це стосується як ДБР, так і Національної поліції", — наголосила вона.

Кубар подякувала за проміжну підтримку інституту Військового омбудсмена та Ользі Решетиловій і закликала керівництво ДПСУ та Генеральний штаб підписати рапорт на переведення Владислава Шевченка у бойову частину ЗСУ, аби врятувати його життя та припинити свавілля Льовочкіна.

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