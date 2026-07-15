Пострадала ТЭС в Севастополе: почти 50% генерации электроэнергии оккупированного Крыма, - ССО
Подпольщики Движения сопротивления ССО совместно с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели операцию по нанесению удара по Балаклавской ТЭС во временно оккупированном Севастополе АР Крым.
Об этом сообщили в ССО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 14 июля.
По предварительным данным, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. В случае повреждения насосного оборудования ремонт может занять от 2 до 5 месяцев.
Балаклавская ТЭС – это энергетическая основа полуострова. Вместе с Таврической ТЭС (Симферополь) станция обеспечивает около 90% энергопотребления Крыма. Это два столпа собственной генерации электроэнергии.
Военно-логистический хаб РФ
"Оккупированный Крым — это военно-логистический хаб российской армии", — отмечают в ССО.
Также сообщается, что стабильное электроснабжение имеет критически важное значение для узлов связи, центров управления, радиолокационных станций, средств РЭБ, систем ПВО, ремонтных заводов, Черноморского флота, военных аэродромов и другой военной инфраструктуры противника.
"Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения", — добавили спецназовцы.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 14 июля 2026 года, дроны атаковали оккупированный Крым, в результате чего часть Севастополя осталась без света
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль