Пострадала ТЭС в Севастополе: почти 50% генерации электроэнергии оккупированного Крыма, - ССО

Подпольщики Движения сопротивления ССО совместно с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели операцию по нанесению удара по Балаклавской ТЭС во временно оккупированном Севастополе АР Крым.

Об этом сообщили в ССО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 14 июля.

По предварительным данным, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. В случае повреждения насосного оборудования ремонт может занять от 2 до 5 месяцев.

Балаклавская ТЭС – это энергетическая основа полуострова. Вместе с Таврической ТЭС (Симферополь) станция обеспечивает около 90% энергопотребления Крыма. Это два столпа собственной генерации электроэнергии.

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Военно-логистический хаб РФ

"Оккупированный Крым — это военно-логистический хаб российской армии", — отмечают в ССО.

Также сообщается, что стабильное электроснабжение имеет критически важное значение для узлов связи, центров управления, радиолокационных станций, средств РЭБ, систем ПВО, ремонтных заводов, Черноморского флота, военных аэродромов и другой военной инфраструктуры противника.

"Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения", — добавили спецназовцы.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 14 июля 2026 года, дроны атаковали оккупированный Крым, в результате чего часть Севастополя осталась без света