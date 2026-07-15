Уражено ТЕС у Севастополі: майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму, - ССО

Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели операцію з ураження Балаклавської ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі АР Крим.

Про це повідомили в ССО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що ураження відбулося в ніч на 14 липня.

Попередньо, внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців.

Балаклавська ТЕС – це енергетична основа півострова. Разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) станція забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії.

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Воєнно-логістичний хаб РФ

"Окупований Крим – це воєнно-логістичний хаб російської армії", - наголошують у ССО.

Також повідомляється, що стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв'язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту, військових аеродромів та іншої військової інфраструктури ворога.

"Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії рф, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", - додали спецпризначенці.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти вівторка, 14 липня 2026 року, дрони атакували окупований Крим, унаслідок чого частина Севастополя залишилася без світла