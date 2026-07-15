В МИД Болгарии объяснили выход из "Коалиции желающих"
Болгария заявила, что дипломатический путь в поисках путей прекращения войны России против Украины использовался недостаточно. В то же время София подтвердила готовность помогать Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова в Киеве.
Дипломатия и санкции: позиция Софии
Она отметила, что для достижения справедливого и устойчивого мира нужно работать сразу по нескольким направлениям. Речь идет о поддержке Украины, экономическом давлении на Россию и дипломатических усилиях.
"Думаю, что все мы стремимся к устойчивому и справедливому миру. Для этого необходимо работать по нескольким политическим направлениям. Это продолжение поддержки Украины, эффективные экономические меры против России, а также дипломатический трек, который должен привести стороны за стол переговоров. Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", – подчеркнула Петрова-Чамова.
Она добавила, что Болгария будет поддерживать дипломатические инициативы и санкционную политику Европейского Союза.
Энергетика и сотрудничество: помощь Украине
По словам министра, Болгария готова и в дальнейшем помогать Украине, в частности в вопросах энергетической безопасности перед зимой.
"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставок газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", — пояснила она.
Петрова-Чамова также приветствовала сотрудничество на европейском уровне в сфере производства беспилотников. По её словам, Болгария заинтересована в этом направлении и готова развивать его в рамках европейской структуры.
- Накануне премьер Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в состав "Коалиции желающих", поддерживающей Украину.
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