У МЗС Болгарії пояснили вихід з "Коаліції охочих"

Болгарія заявила, що дипломатичний напрям у пошуку завершення війни Росії проти України використовувався недостатньо. Водночас Софія підтвердила готовність допомагати Києву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова у Києві.

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Дипломатія і санкції: позиція Софії

Вона зазначила, що для досягнення справедливого і стійкого миру потрібно працювати одразу за кількома напрямами. Йдеться про підтримку України, економічний тиск на Росію та дипломатичні зусилля.

"Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо", – наголосила Петрова-Чамова.

Вона додала, що Болгарія підтримуватиме дипломатичні ініціативи та санкційну політику Європейського Союзу.

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Енергетика і співпраця: допомога Україні

За словами міністерки, Болгарія готова й надалі допомагати Україні, зокрема в питаннях енергетичної безпеки перед зимою.

"Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо", – пояснила вона.

Петрова-Чамова також привітала співпрацю на європейському рівні у сфері виробництва безпілотників. За її словами, Болгарія має інтерес до цього напряму і готова розвивати його в межах європейської рамки.

Напередодні прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не входитиме до складу "Коаліції охочих", що підтримує Україну.

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