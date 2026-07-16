199 боевых столкновений с начала суток: самые активные бои на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 199 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 54 авиационных удара с применением 171 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 6076 дронов-камикадзе и совершил 2041 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивной системы залпового огня.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Хатнее, Казачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.
- На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в районе Колесниковки.
Бои на востоке
Девять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробишевого, Новомихайловки и в сторону населенных пунктов Диброва и Озерное. Три боевых столкновения продолжаются в настоящее время.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвигаться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка, а также в районах Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в направлении Долгой Балки.
25 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподогородное, Родинское, Васильевка, Котлино и в направлении населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 52 оккупанта, 23 – ранены; уничтожена одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной техники, три единицы специальной техники и один склад горюче-смазочных материалов противника. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, пять пунктов управления БПЛА и 172 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 219 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении противник дважды наносил удары в сторону Вороного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цвитково, Горькое и Воздвижовка.
- На Ореховском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки.
- На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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