199 боевых столкновений с начала суток: самые активные бои на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 199 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 54 авиационных удара с применением 171 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 6076 дронов-камикадзе и совершил 2041 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивной системы залпового огня.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Хатнее, Казачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в районе Колесниковки.

Смотрите также: Пилоты 1021-го ЗАП с помощью дронов-перехватчиков STING сбили 12 российских БПЛА. ВИДЕО

Бои на востоке

Девять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробишевого, Новомихайловки и в сторону населенных пунктов Диброва и Озерное. Три боевых столкновения продолжаются в настоящее время.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвигаться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка, а также в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в направлении Долгой Балки.

25 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподогородное, Родинское, Васильевка, Котлино и в направлении населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 52 оккупанта, 23 – ранены; уничтожена одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной техники, три единицы специальной техники и один склад горюче-смазочных материалов противника. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, пять пунктов управления БПЛА и 172 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 219 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Читайте также: Поражено шесть вражеских танкеров, два буксира и нефтебаза в Шахтерске, — Генштаб

На Александровском направлении противник дважды наносил удары в сторону Вороного.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цвитково, Горькое и Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте: Нужно было менять не министра обороны, а командование Вооруженных сил, — "слуга народа" Потураев