199 боєзіткнень від початку доби: найактивніші бої на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 199 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6076 дронів-камікадзе та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони у районі Колісниківки.

Дивіться також: Пілоти 1021-го ЗАП дронами-перехоплювачами STING збили 12 російських БпЛА. ВIДЕО

Бої на сході

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Новомихайлівки та у бік населених пунктів Діброва й Озерне. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 52 окупантів, 23 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та один склад пально-мастильних матеріалів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА та 172 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Також читайте: Уражено шість ворожих танкерів, два буксири і нафтобазу у Шахтарську, - Генштаб

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке та Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте: Треба було змінювати не міністра оборони, а командування Збройних сил, - "слуга народу" Потураєв