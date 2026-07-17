Украина и безопасность Европы: Макрон назвал главные темы встречи с Мерцем

Лидеры Франции и Германии планируют обсудить поддержку Украины, безопасность в Европе и сотрудничество в области обороны в ходе заседания межправительственного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона в немецком Бенсберге.

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Ключевые темы переговоров и поддержка Украины

Макрон отметил, что в ходе встречи стороны вернутся к главным международным вопросам. Речь идет о поддержке Украины, мире и безопасности в Европе, а также о ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.

Президент Франции также упомянул военный парад 14 июля в Париже. По его словам, присутствие президента Украины и военных "Коалиции желающих" стало важным сигналом единства.

Макрон подчеркнул, что такая демонстрация единства свидетельствует о стратегическом пробуждении континента.

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Оборона, технологии и новые планы сотрудничества

Франция и Германия планируют придать новый импульс сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. В частности, речь идет о расширенном сдерживании, раннем предупреждении, ударах на большую глубину и совместных возможностях.

"Что касается расширенного сдерживания, раннего предупреждения, ударов на большую глубину и совместных возможностей, мы хотим придать им новую динамику", - пояснил Макрон.

Кроме того, стороны намерены усилить сотрудничество в космической сфере, квантовых технологиях, искусственном интеллекте и энергетике.

Ожидается, что Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон проведут заседание Германо-французского совета по обороне и безопасности, а также 26-е заседание совета министров.

К слову, ранее президент Украины Зеленский заявлял, что Франция передаст Украине системы SAMP/T, ускорит поставки ракет Aster 30, а также начнет поставлять истребители Rafale.

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