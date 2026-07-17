РФ не отказывается от намерений создать "буферную зону" на севере Украины, - Сырский

Противник не отказывается от своих намерений захватить украинские территории и создать так называемую "буферную зону" на севере.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

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РФ готовится к наступательным действиям

"Несмотря на значительные потери, он наращивает производство вооружения, готовится к дальнейшим наступательным действиям на широком фронте, ищет слабые места в нашей обороне и пытается осуществлять инфильтрацию в межпозиционное пространство", - рассказал Сырский.

По его словам, в таких условиях фортификационное оборудование, инженерные заграждения и защита от дронов являются одними из ключевых составляющих современной обороны. В сочетании с эффективным огневым поражением и профессиональными действиями украинских воинов они обеспечивают устойчивость оборонительных рубежей, снижают наступательный потенциал противника и помогают сохранять жизни украинских защитников.

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Возведение фортификационных сооружений

В первом полугодии 2026 года нам удалось перейти к плановой и системной работе по инженерному обустройству эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне.

Сырский сообщил, что во время очередного рабочего совещания по вопросам фортификаций заслушал доклады командующего группировкой объединенных сил, командующих группировками войск (сил), главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, руководителей областных военных администраций и других ответственных должностных лиц о темпах и качестве инженерного обустройства рубежей обороны, организации противодроновой защиты и готовности населенных пунктов к обороне.

Подробно проанализировали проблемные вопросы, определили конкретные решения и первоочередные задачи.

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"Наша задача остается неизменной - не дать врагу реализовать свои захватнические планы, удержать инициативу в обороне и стабилизировать фронт. Впереди еще значительный объем работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. От этого напрямую зависят устойчивость нашей обороны, эффективность боевых действий и самое главное - жизнь украинских воинов", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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