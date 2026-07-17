РФ не відмовляється від намірів створити "буферну зону" на півночі України, - Сирський

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити українські території та створити так звану "буферну зону" на півночі.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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РФ готується до наступальних дій

"Попри значні втрати, нарощує виробництво озброєння, готується до подальших наступальних дій на широкому фронті, шукає слабкі місця в нашій обороні та намагається здійснювати інфільтрацію в міжпозиційний простір", - розповів Сирський.

За його словами, у таких умовах фортифікаційне обладнання, інженерні загородження та антидроновий захист є одними з ключових складових сучасної оборони. У поєднанні з ефективним вогневим ураженням і професійними діями українських воїнів вони забезпечують стійкість оборонних рубежів, знижують наступальний потенціал противника та допомагають зберігати життя українських захисників.

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Зведення фортифікацій

У першому півріччі 2026 року нам вдалося вийти на планову та системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту й підготовки населених пунктів до оборони.

Сирський повідомив, що під час чергової робочої наради з питань фортифікацій заслухав доповіді командувача угруповання об'єднаних сил, командувачів угруповань військ (сил), голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, керівників обласних військових адміністрацій та інших відповідальних посадових осіб щодо темпів і якості інженерного обладнання рубежів оборони, облаштування антидронового захисту та готовності населених пунктів до оборони.

Детально проаналізували проблемні питання, визначили конкретні рішення та першочергові завдання.

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"Наше завдання залишається незмінним — не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт. Попереду ще значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно й якісно. Від цього безпосередньо залежать стійкість нашої оборони, ефективність бойових дій і найголовніше — життя українських воїнів", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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