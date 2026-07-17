РФ не відмовляється від намірів створити "буферну зону" на півночі України, - Сирський
Противник не відмовляється від своїх намірів захопити українські території та створити так звану "буферну зону" на півночі.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
РФ готується до наступальних дій
"Попри значні втрати, нарощує виробництво озброєння, готується до подальших наступальних дій на широкому фронті, шукає слабкі місця в нашій обороні та намагається здійснювати інфільтрацію в міжпозиційний простір", - розповів Сирський.
За його словами, у таких умовах фортифікаційне обладнання, інженерні загородження та антидроновий захист є одними з ключових складових сучасної оборони. У поєднанні з ефективним вогневим ураженням і професійними діями українських воїнів вони забезпечують стійкість оборонних рубежів, знижують наступальний потенціал противника та допомагають зберігати життя українських захисників.
Зведення фортифікацій
У першому півріччі 2026 року нам вдалося вийти на планову та системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту й підготовки населених пунктів до оборони.
Сирський повідомив, що під час чергової робочої наради з питань фортифікацій заслухав доповіді командувача угруповання об'єднаних сил, командувачів угруповань військ (сил), голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, керівників обласних військових адміністрацій та інших відповідальних посадових осіб щодо темпів і якості інженерного обладнання рубежів оборони, облаштування антидронового захисту та готовності населених пунктів до оборони.
Детально проаналізували проблемні питання, визначили конкретні рішення та першочергові завдання.
"Наше завдання залишається незмінним — не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт. Попереду ще значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно й якісно. Від цього безпосередньо залежать стійкість нашої оборони, ефективність бойових дій і найголовніше — життя українських воїнів", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
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