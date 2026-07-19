Военного отправили в СОЧ за нарушение дисциплины, а не за участие в протестах, - заявление бригады "Рарог"

В 427-й отдельной бригаде Сил беспилотных систем "Рарог" заявили, что отправили своего военнослужащего в СОЧ не из-за участия в митингах против отставки Михаила Федорова.

Об этом говорится в официальном заявлении командования, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Самостоятельно покинул место несения службы

"Командование части никого не преследовало за выражение собственного мнения или гражданской позиции. Однако эта ситуация требует разъяснения, поскольку в сети распространяется недостоверная и неполная информация.

Военнослужащий, идентифицируемый в сети Интернет как yavor_rarog, является действующим военнослужащим бригады, который во время несения дежурной службы на посту в пункте постоянной дислокации воинской части самовольно покинул место несения службы и покинул расположение воинской части, не сообщив о намерении принять участие в акции протеста. В ходе проверки наличия личного состава командиром воинской части был установлен факт самовольного оставления места несения службы, после чего в установленном законодательством порядке были оформлены соответствующие материалы и подана информация о военнослужащем как о самовольно покинувшем воинскую часть", — говорится в заявлении.

Читайте также: Сомнения в ВСУ во время войны недопустимы, подстрекательство людей играет на руку врагу, — Неижпапа

Третий случай самовольного оставления места службы за неделю

Также отмечается, что подобные действия со стороны военнослужащего не являются единичными. За последние три недели это уже третий случай самовольного оставления службы, последний из которых был совершен из пункта постоянной дислокации, расположенного далеко за пределами района непосредственного выполнения боевых задач.

"За время прохождения военной службы военнослужащий неоднократно допускал нарушения военной дисциплины, пренебрегая выполнением служебных обязанностей, требованиями уставов Вооруженных Сил Украины, в частности отказывался выполнять приказы командиров во время пребывания в районе выполнения боевых задач. По результатам проведенной воспитательной работы надлежащих выводов со стороны военнослужащего сделано не было. Именно ввиду низкого уровня военной дисциплины командованием воинской части было принято решение вернуть военнослужащего в пункт постоянной дислокации и предоставить ему возможность выполнять небоевые задачи. В то же время со стороны военнослужащего надлежащих выводов сделано не было", — добавляется в заявлении.

Читайте: Зеленский не обсуждал замену Сырского во время бесед с командирами корпусов, - СМИ

Сообщается, что по факту самовольного оставления воинской части в настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством меры. Окончательная правовая оценка действий военнослужащего будет дана уполномоченными правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Отдельно подчеркиваем: командование воинской части не ставит под сомнение право каждого гражданина на собственную гражданскую позицию. Однако любая гражданская позиция предполагает прежде всего уважение к закону и ответственность за собственные поступки", — говорится в заявлении подразделения.

Смотрите также: Акция с требованием вернуть Федорова продолжается в Киеве уже третий день. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Что предшествовало

Напомним, ранее военнослужащий 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" заявил, что после участия в первый день протестов против увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова командование объявило, что он самовольно покинул часть.