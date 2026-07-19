Украинские удары ухудшают отношение россиян к Путину, — Le Monde

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России привели к серьезным проблемам с топливом и экономикой.

Об этом говорится в материале Le Monde, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Топливный кризис в РФ усугубляется

После удара по крупнейшему в России Омскому НПЗ, расположенному примерно в 2800 км от Украины, предприятие остановило работу. В целом нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились на 40%.

На автозаправках начали появляться очереди, цены на топливо выросли, а также активизировался черный рынок.

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Кризис усугубляет недоверие населения к официальной информации. Люди ожидают дальнейшего ухудшения ситуации и начинают массово скупать топливо.

Издание отмечает, что атаки на российские НПЗ вызвали крупнейший топливный кризис в РФ за десятилетие.

Введенные ограничения, в частности через QR-коды, очереди по номерным знакам и продажа бензина более низкого качества, не решают проблему.

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На этом фоне осложняется ситуация в банковском секторе. В 2025 году обанкротились около 500 тысяч малых и средних предприятий, а проблемными стали 10% корпоративных кредитов.

Эксперты считают, что немедленный финансовый кризис в РФ маловероятен, однако условия для его возникновения становятся все более благоприятными.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Россия скрывает топливный кризис: дефицит бензина достиг 35% внутреннего спроса. Наихудшая ситуация сохраняется в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, Чувашской Республике, республиках Мордовия и Удмуртия, а также на временно оккупированной территории Крыма.

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