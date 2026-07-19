Українські удари погіршують ставлення росіян до Путіна, - Le Monde

Атаки на нафтопереробні заводи в Росії призвели до серйозних проблем із паливом та економікою.

Про це йдеться у матеріалі Le Monde, який цитує Цензор.НЕТ.

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Паливна криза в РФ поглиблюється

Після удару по найбільшому в Росії Омському НПЗ, який розташований приблизно за 2800 км від України, підприємство зупинило роботу. Загалом нафтопереробні потужності РФ скоротилися на 40%.

На автозаправках почали з’являтися черги, ціни на пальне зросли, а також активізувався чорний ринок.

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Кризу посилює недовіра населення до офіційної інформації. Люди очікують подальшого погіршення ситуації та починають масово скуповувати пальне.

Видання зазначає, що атаки на російські НПЗ спричинили найбільшу паливну кризу в РФ за десятиліття.

Запроваджені обмеження, зокрема через QR-коди, черги за номерними знаками та продаж бензину нижчої якості, не вирішують проблему.

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На цьому тлі ускладнюється ситуація у банківському секторі. У 2025 році збанкрутували близько 500 тисяч малих і середніх підприємств, а проблемними стали 10% корпоративних кредитів.

Експерти вважають, що негайна фінансова криза в РФ малоймовірна, однак умови для її виникнення стають дедалі сприятливішими.

Раніше Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія приховує паливну кризу: дефіцит бензину досяг 35% внутрішнього попиту. Найгірша ситуація зберігається в Тамбовській, Астраханській, Кіровській, Пензенській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Оренбурзькій та Ярославській областях, Пермському краї, Чуваській республіці, республіках Мордовія й Удмуртія, а також на тимчасово окупованій території Криму.

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