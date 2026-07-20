Полк "Скеля" подтвердил информацию о пленении своих бойцов в Константиновке: устанавливаются обстоятельства происшествия

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" осведомлен о распространяемой российскими ресурсами информации о пленении военнослужащих полка в Константиновке. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полка.

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Что говорят в полку?

"Мы не можем раскрывать детали операции в городе. Российская пропаганда пытается преподнести отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке. Это манипуляция. Боевые действия за город продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не меняют общей картины боя.

Для полка пленение сослуживцев - это чрезвычайно болезненная новость. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет содействовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе тех же боев военнослужащие "Скелі" также взяли в плен двух оккупантов. Это еще раз подтверждает: бои были ожесточенными и не сводятся к одному отдельному эпизоду, который сегодня использует российская пропаганда.

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"Война не состоит только из побед. Успешное выполнение боевой задачи не означает отсутствия потерь. После любой зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и проводит контратаки.

Демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка. Враг традиционно использует военнопленных как инструмент информационной войны, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование. Мы ждем возвращения каждого нашего военнослужащего и просим не помогать врагу распространять его манипуляции", - добавили в "Скелі".

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" заявили о зачистке в Константиновке.

Впоследствии российские СМИ сообщили о попадании украинских защитников в плен во время боев за Константиновку. Речь идет о бойцах, которые отправились на зачистку центра Константиновки и сфотографировались с украинским флагом после нее.