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Новини Костянтинівський напрямок
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Полк "Скеля" підтвердив інформацію про полон своїх бійців у Костянтинівці: встановлюються обставини події

скеля в Костянтинівці

425 окремий штурмовий полк "Скеля" знає про поширену російськими ресурсами інформацію щодо полону  військовослужбовців полку у Костянтинівці. Наразі триває робота зі встановлення всіх обставин події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба полку.

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Що кажуть у полку?

"Ми не можемо розкривати деталей операції в місті. Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою.

Для полку полон побратимів - це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час тих самих боїв військовослужбовці "Скелі" також захопили у полон двох окупантів. Це ще раз підтверджує: бої були запеклими і не зводяться до одного окремого епізоду, який сьогодні використовує російська пропаганда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Костянтинівці зосереджено до 145 російських військових, Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, - Сирський

"Війна не складається лише з перемог. Успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат. Після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки.

Демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку. Ворог традиційно використовує військовополонених як інструмент інформаційної війни, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування. Ми чекаємо на повернення кожного нашого військовослужбовця і просимо не допомагати ворогу поширювати його маніпуляції", - додали в "Скелі".

Також читайте: Ударно-пошукові роботи українських пілотів БпЛА не дають ворогу закріпитися і зайняти Костянтинівку, - DeepState

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що воїни полку "Скеля" заявили про зачистку в Костянтинівці.

Згодом російські ЗМІ повідомили про потрапляння українських захисників у полон під час боїв за Костянтинівку. Йдеться про бійців, які пішли на зачистку центру Костянтинівки та фотографувалися з українським прапором після неї.

Автор: 

полон (1715) Донецька область (11530) Краматорський район (1360) Костянтинівка (617) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (108)
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Топ коментарі
+37
Сирок і зелупень послали в оточення бійців щоб ті сфоткались на руїнах міста з прапорами України і мордами вищезгаданих осіб. Їх давно час судити за принципами воєнного часу.
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20.07.2026 10:57 Відповісти
+24
Як схоже на кринки і на курську авантюру, совок прострочений, гнати його в шию треба! А тут ще й совкові щури вилізли його облизувати, як гидко((
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20.07.2026 11:00 Відповісти
+23
Дорого обійшовся черговий флаговтик. З рашистів сміємось а самі те ж саме робимо дебіли необучаємі
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20.07.2026 10:58 Відповісти

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