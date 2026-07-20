Назарию Гусакову сообщено о новом подозрении по делу о мошенничестве при сборе денег на лечение, - генпрокурор Кравченко

Жителю Львова Назарию Гусакову, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), предъявлено новое обвинение — в легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Новое подозрение и масштабная схема отмывания

"Чуть больше года назад мы начали это расследование, чтобы ответить на вопрос, который волновал тысячи украинцев: были ли средства, которые люди жертвовали на лечение, использованы по назначению. Сегодня следствие сделало еще один важный шаг. Жителю Львова, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщено о новом подозрении — в легализации имущества, полученного преступным путем", — сообщил генпрокурор.

По данным следствия, средства, которые люди перечисляли в надежде спасти жизнь, в дальнейшем проходили через сложную систему финансовых операций. Их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли по более чем 1 170 банковским картам других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками.

"Все это, по версии следствия, должно было затруднить установление происхождения средств и скрыть их дальнейшее движение. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы", — рассказал Кравченко.

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Рост числа потерпевших

По словам генпрокурора, в ходе расследования установлены и новые потерпевшие. Если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленных убытков вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые пояснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, завершено. После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд.

Поиск сообщников продолжается

В то же время Кравченко отметил, что это не конец работы.

"В рамках отдельного уголовного производства мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены заявленными подозрениями. Если будут установлены другие причастные к этой схеме, каждый из них понесет ответственность в соответствии с законом", — подчеркнул генпрокурор.

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Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, страдающего редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), требующим дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных пожертвований и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова, как самого известного в Украине человека с СМА, поддерживали ряд украинских медиаресурсов и общественных деятелей. Среди них — bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, мэр Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи обнаружили несоответствие в словах мужчины относительно количества лекарств в месяц и одинаковые фотографии в Telegram-канале, которые Назарий публиковал в качестве подтверждения приобретенных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сбора средств в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.

В июле 2025 года Назарию Гусакову сообщили о подозрении по делу о мошенничестве.

25 марта 2026 года стало известно, что Гусаков вернулся в Украину, ему изменили обвинение.

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