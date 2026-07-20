Назарію Гусакову повідомлено про нову підозру в справі про шахрайство під час збору грошей на лікування, - генпрокурор Кравченко

Львівʼянину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова підозра та масштабна схема відмивання

"Трохи більше року тому ми розпочали це розслідування, щоб відповісти на запитання, яке хвилювало тисячі українців: чи були кошти, які люди жертвували на лікування, використані за призначенням. Сьогодні слідство зробило ще один важливий крок. Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", - повідомив генпрокурор.

За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

"Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи", - розповів Кравченко.

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Зростання кількості потерпілих

За словами генпрокурора, від час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Пошук спільників триває

Водночас Кравченко зазначив, що це не кінець роботи.

"В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону", - наголосив генпрокурор.

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Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова, як найвідомішу в Україні людину зі СМА, підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

У липні 2025 року Назарію Гусакову повідомили про підозру у справі про шахрайство.

25 березня 2026 року стало відомо, що Гусаков повернувся до України, йому змінили підозру.

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