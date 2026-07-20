В Украине изменят правила службы для беременных военнослужащих и родителей-одиночек

Офис Военного омбудсмена сообщил о подготовке законодательных изменений, касающихся прохождения службы отдельными категориями военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Военного омбудсмена.

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Новые правила для беременных и родителей в армии

В Украине планируют на уровне закона урегулировать прохождение службы беременными военнослужащими, а также предоставить дополнительные гарантии военным, которые самостоятельно воспитывают детей или служат вместе с вторым из родителей.

Законопроект №13436, который уже принят в первом чтении, готовят к рассмотрению во втором чтении. Документ призван устранить пробелы, которые в настоящее время существуют в законодательстве.

В частности, для беременных военнослужащих предлагается ввести пятидневную рабочую неделю с двумя выходными, а также возможность перевода в другое подразделение, если выполнение служебных обязанностей представляет риск для здоровья.

Также предусмотрено, что привлечение к боевым заданиям, ночной или сверхурочной службе, а также суточным нарядам возможно только с согласия военнослужащей и с учетом рекомендаций медиков.

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Что изменится

Отдельный порядок службы предлагают распространить на военнослужащих с детьми до трех лет, военных, самостоятельно воспитывающих детей, а также на супружеские пары военных, если ребенку еще не исполнилось 14 лет.

Для этих категорий предусматривается смягчение условий службы. Речь идет о правилах привлечения к боевым заданиям, несении суточных нарядов, направлении в командировки, а также назначении на должности и перемещении по службе.

В Офисе Военного омбудсмена отмечают, что действующее законодательство не определяет четких условий службы для беременных. Из-за этого их могут привлекать к выполнению задач с большой физической нагрузкой или к службе в сложных условиях.

Также в ведомстве отмечают, что закон не учитывает ситуации, когда один из родителей самостоятельно воспитывает ребенка или когда службу проходят оба родителя.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за время полномасштабной войны обучение прошли более 68 тысяч бойцов ВСУ.

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