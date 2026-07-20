В Україні змінять правила служби для вагітних військовослужбовиць та батьків-одинаків
Офіс Військового омбудсмана повідомив про підготовку законодавчих змін щодо проходження служби окремими категоріями військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Військового омбудсмана.
Нові правила для вагітних і батьків у війську
В Україні планують на рівні закону врегулювати проходження служби вагітними військовослужбовицями, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або служать разом із другим із батьків.
Законопроєкт №13436, який вже ухвалено в першому читанні, готують до розгляду в другому читанні. Документ має усунути прогалини, які наразі існують у законодавстві.
Зокрема, для вагітних військовослужбовиць пропонують запровадити п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними, а також можливість переведення до іншого підрозділу, якщо виконання обов’язків становить ризик для здоров’я.
Також передбачено, що залучення до бойових завдань, нічної чи понаднормової служби, а також добових нарядів можливе лише за згодою військовослужбовиці та з урахуванням рекомендацій медиків.
Що зміниться
Окремий порядок служби пропонують поширити на військовослужбовиць із дітьми до трьох років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, якщо дитині ще не виповнилося 14 років.
Для цих категорій передбачають пом’якшення умов служби. Йдеться про правила залучення до бойових завдань, несення добових нарядів, направлення у відрядження, а також призначення на посади та переміщення по службі.
В Офісі Військового омбудсмана наголошують, що нинішнє законодавство не визначає чітких умов служби для вагітних. Через це їх можуть залучати до виконання завдань із великим фізичним навантаженням або до служби в складних умовах.
Також у відомстві зазначають, що закон не враховує ситуації, коли один із батьків сам виховує дитину, або коли службу проходять обоє батьків.
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