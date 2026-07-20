Четверо граждан Индии погибли после атаки РФ на судно у Одессы

Вследствие нападения на судно GOLDEN LEO, которое выходило из порта Одессы, погибли четверо граждан Индии.

Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Индии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по судну и гибель членов экипажа

По данным индийского МИД, еще один гражданин Индии находится в критическом состоянии в больнице. В ведомстве осудили нападение и подчеркнули недопустимость подобных действий.

В заявлении отмечается, что нападения на коммерческое судоходство и угроза жизни гражданских членов экипажа недопустимы.

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Детали атаки и данные ВМС Украины

Ранее сообщалось, что 19 июля армия РФ нанесла ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Тогда речь шла о погибших членах экипажа, эвакуированных и пропавших без вести.

По информации Военно-морских сил Украины, российские войска применили три крылатые ракеты типа Х-59 или Х-69.

Удар был нанесен по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который находился под флагом Гвинеи-Бисау. Владельцем судна является Турция.

На момент атаки судно выходило из зоны боевых действий и перевозило груз зерна. На данный момент число погибших возросло до 10.

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