Четверо громадян Індії загинули після атаки РФ на судно біля Одеси
Унаслідок атаки на судно GOLDEN LEO, яке виходило з порту Одеси, загинули четверо громадян Індії.
Про це йдеться у повідомленні Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Індії, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по судну та загибель членів екіпажу
За даними індійського МЗС, ще один громадянин Індії перебуває у критичному стані в лікарні. У відомстві засудили атаку та наголосили на неприпустимості подібних дій.
У заяві зазначається, що напади на комерційне судноплавство та загроза життю цивільних членів екіпажу є неприпустимими.
Деталі атаки та дані ВМС України
Раніше повідомлялося, що 19 липня армія РФ завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Тоді йшлося про загиблих членів екіпажу, евакуйованих та зниклих безвісти.
За інформацією Військово-морських сил України, російські війська застосували три крилаті ракети типу Х-59 або Х-69.
Удар було завдано по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO, яке перебувало під прапором Гвінеї-Бісау. Власником судна є Туреччина.
На момент атаки судно виходило із зони бойових дій та перевозило вантаж збіжжя. Наразі кількість загиблих зросла до 10.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль