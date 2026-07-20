Четверо громадян Індії загинули після атаки РФ на судно біля Одеси

Унаслідок атаки на судно GOLDEN LEO, яке виходило з порту Одеси, загинули четверо громадян Індії.

Про це йдеться у повідомленні Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Індії, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по судну та загибель членів екіпажу

За даними індійського МЗС, ще один громадянин Індії перебуває у критичному стані в лікарні. У відомстві засудили атаку та наголосили на неприпустимості подібних дій.

У заяві зазначається, що напади на комерційне судноплавство та загроза життю цивільних членів екіпажу є неприпустимими.

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Деталі атаки та дані ВМС України

Раніше повідомлялося, що 19 липня армія РФ завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Тоді йшлося про загиблих членів екіпажу, евакуйованих та зниклих безвісти.

За інформацією Військово-морських сил України, російські війська застосували три крилаті ракети типу Х-59 або Х-69.

Удар було завдано по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO, яке перебувало під прапором Гвінеї-Бісау. Власником судна є Туреччина.

На момент атаки судно виходило із зони бойових дій та перевозило вантаж збіжжя. Наразі кількість загиблих зросла до 10.

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