В колонке Сырского не нашлось места для Ермака, потому что он находится на командном пункте, — экс-советник министра обороны Стерненко

Волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко прокомментировал колонку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Стерненко

По его словам, текст выглядит как "умело проработанная концепция", однако в нем "не нашлось места для ответственности" — в частности, за криминализацию армии, проблемы с обеспечением бригад, а также политические игры и интриги.

Также Стерненко упомянул об экс-главе ОП Андрее Ермаке.

"Хорошая колонка Сирского. Как текстовая презентация или умело проработанная концепция. Жаль, что в ней не нашлось места для ответственности. Ответственности за криминализацию армии. За искусственный голод для бригад. За политические игры и интриги, когда следовало заниматься армией. А еще там не нашлось места для Ермака. Потому что он занят. Он на командном пункте", — написал Стерненко.

Читайте также: Ермак встречался с Сырским после отставки Федорова, — СМИ

Что этому предшествовало?

Напомним, что 20 июля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку для издания "Милитарный", в тексте которой он, в частности, развеял слухи о личном противостоянии с экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым, назвав конфликт "неожиданностью", и опроверг обвинения в саботаже реформ.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

Читайте также: Сырский о конфликте с Федоровым: Это неожиданность, если чем-то обидел — простите