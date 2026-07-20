В колонке Сырского не нашлось места для Ермака, потому что он находится на командном пункте, — экс-советник министра обороны Стерненко
Волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко прокомментировал колонку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Стерненко
По его словам, текст выглядит как "умело проработанная концепция", однако в нем "не нашлось места для ответственности" — в частности, за криминализацию армии, проблемы с обеспечением бригад, а также политические игры и интриги.
Также Стерненко упомянул об экс-главе ОП Андрее Ермаке.
"Хорошая колонка Сирского. Как текстовая презентация или умело проработанная концепция. Жаль, что в ней не нашлось места для ответственности. Ответственности за криминализацию армии. За искусственный голод для бригад. За политические игры и интриги, когда следовало заниматься армией. А еще там не нашлось места для Ермака. Потому что он занят. Он на командном пункте", — написал Стерненко.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 20 июля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку для издания "Милитарный", в тексте которой он, в частности, развеял слухи о личном противостоянии с экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым, назвав конфликт "неожиданностью", и опроверг обвинения в саботаже реформ.
- По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
- После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.
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