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Новости Увольнение Сырского
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В колонке Сырского не нашлось места для Ермака, потому что он находится на командном пункте, — экс-советник министра обороны Стерненко

Стерненко

Волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко прокомментировал колонку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Стерненко 

По его словам, текст выглядит как "умело проработанная концепция", однако в нем "не нашлось места для ответственности" — в частности, за криминализацию армии, проблемы с обеспечением бригад, а также политические игры и интриги. 

Также Стерненко упомянул об экс-главе ОП Андрее Ермаке.

"Хорошая колонка Сирского. Как текстовая презентация или умело проработанная концепция. Жаль, что в ней не нашлось места для ответственности. Ответственности за криминализацию армии. За искусственный голод для бригад. За политические игры и интриги, когда следовало заниматься армией. А еще там не нашлось места для Ермака. Потому что он занят. Он на командном пункте", — написал Стерненко.

допис Стерненка

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 20 июля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку для издания "Милитарный", в тексте которой он, в частности, развеял слухи о личном противостоянии с экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым, назвав конфликт "неожиданностью", и опроверг обвинения в саботаже реформ.

  • По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
  • После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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Автор: 

Стерненко Сергей (420) Александр Сырский (993) Ермак Андрей (1670)
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Топ комментарии
+12
Ви праві, тим дивніше, що невідомий Єрмак чомусь на командному пункті. Дивно.
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20.07.2026 22:59 Ответить
+8
Кацап сирський зустрічався з сином колишнього працівника радянських і російських спецслужб у пункті управління! А нахера?,- питається в задачі.
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20.07.2026 22:54 Ответить
+4
Це той, який друг того, що супутник стирив. Цього достатньо, щоб йому не вірити.
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20.07.2026 23:10 Ответить

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