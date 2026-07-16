Ермак встречался с Сырским после отставки Федорова, — СМИ
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей вечером 16 июля.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из числа военных и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о встрече?
По информации издания, визит состоялся около двух часов назад. Других подробностей о его целях или результатах пока не приводится.
Отмечается, что встреча состоялась на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова и публичного конфликта между бывшим главой МОУ и главнокомандующим.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к Андрею Ермаку, а также направила официальный запрос Александру Сырскому.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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У Сирського кожен бажаючий може відвідати пункт управління чи тільки працівники фсб?
Після такої зустрічі сирського треба як мінімум невідкладно знімати з посади!