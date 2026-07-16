Ермак встречался с Сырским после отставки Федорова, — СМИ

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей вечером 16 июля.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из числа военных и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о встрече?

По информации издания, визит состоялся около двух часов назад. Других подробностей о его целях или результатах пока не приводится.

Отмечается, что встреча состоялась на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова и публичного конфликта между бывшим главой МОУ и главнокомандующим.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Андрею Ермаку, а также направила официальный запрос Александру Сырскому.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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