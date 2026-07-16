Федоров рассказал о достижениях за 7 лет работы в команде Зеленского

Бывший министр обороны и цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал подробный перечень стратегических достижений своей команды за семь лет работы в украинском правительстве.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Украина как глобальный бренд цифровизации

Федоров напомнил, что за годы его работы в правительстве Украина совершила скачок, став мировым лидером в сфере государственных технологий

"Дія" стала настоящим сердцем цифрового государства.

"Дія.City" признана лучшим налоговым пространством в Европе для развития IT и tech-индустрии.

Украина первой в мире запустила цифровой паспорт, брак онлайн, цифровую подпись в смартфоне, выплаты в один клик, услуги на базе ИИ, компенсации за разрушенное жилье.

Украина — №1 в мире по стабильности фиксированного интернета.

Обеспечено 97% покрытие сетью 4G, а более 8 000 сел и городков впервые получили доступ к всемирной сети.

Запущен пилотный проект 5G, национальный роуминг и технология Starlink Direct to Cell.

Создан "Мрія" — инновационный образовательный продукт для школьников, родителей и педагогов.

— инновационный образовательный продукт для школьников, родителей и педагогов. Украина официально заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных сервисов.

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Военный технологический щит: "Армия дронов", Brave1 и "еБаллы"

Самым важным вызовом для команды Федорова стала быстрая милитаризация технологий после начала большой войны. Благодаря нестандартным решениям была создана новая модель ведения боевых действий:

50 000 терминалов Starlink были задействованы для обеспечения бесперебойной связи Сил обороны.

были задействованы для обеспечения бесперебойной связи Сил обороны. "Армия дронов" — первая государственная программа по масштабированию БПЛА, положившая начало развитию украинской индустрии дронов.

— первая государственная программа по масштабированию БПЛА, положившая начало развитию украинской индустрии дронов. Создана "Линия дронов" — новая концепция ведения войны, в которой дроны являются основным средством огневого поражения противника.

— новая концепция ведения войны, в которой дроны являются основным средством огневого поражения противника. Запущена фандрайзинговая платформа UNITED 24 и англоязычное СМИ UNITED 24.Media для информирования мира.

и англоязычное СМИ для информирования мира. Внедрена уникальная система "еБаллы" — мотивационная программа, которая начисляет баллы за подтвержденное уничтожение техники и живой силы оккупантов. На данный момент в системе верифицировано 731 000 ликвидированных и тяжелораненых военных РФ .

— мотивационная программа, которая начисляет баллы за подтвержденное уничтожение техники и живой силы оккупантов. На данный момент в системе верифицировано . Brave1 — defense tech-кластер. Цель — побеждать врага в каждой технологической сфере.

Инициатива на поле боя впервые на стороне Украины за последние годы.

Более 30 000 потерь врага ежемесячно.

Логистический локдаун в армии РФ.

91% — эффективность перехвата Shahed и 87% — эффективность перехвата крылатых ракет.

Параллельно были проведены масштабные закупки беспилотников, ликвидированы коррупционные схемы в оборонном секторе и начат первый этап крупнейшей трансформации армии.

"И ещё много проектов, побед и вызовов за 7 лет работы в правительстве и служения украинскому народу. Благодарю каждого украинца за доверие!" — подытожил Федоров.

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