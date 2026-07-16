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Новости Отставка Федорова
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Федоров рассказал о достижениях за 7 лет работы в команде Зеленского

зеленский,федоров

Бывший министр обороны и цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал подробный перечень стратегических достижений своей команды за семь лет работы в украинском правительстве.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Украина как глобальный бренд цифровизации

Федоров напомнил, что за годы его работы в правительстве Украина совершила скачок, став мировым лидером в сфере государственных технологий

  • "Дія" стала настоящим сердцем цифрового государства.
  • "Дія.City" признана лучшим налоговым пространством в Европе для развития IT и tech-индустрии.
  • Украина первой в мире запустила цифровой паспорт, брак онлайн, цифровую подпись в смартфоне, выплаты в один клик, услуги на базе ИИ, компенсации за разрушенное жилье.
  • Украина — №1 в мире по стабильности фиксированного интернета.
  • Обеспечено 97% покрытие сетью 4G, а более 8 000 сел и городков впервые получили доступ к всемирной сети.
  • Запущен пилотный проект 5G, национальный роуминг и технология Starlink Direct to Cell.
  • Создан "Мрія" — инновационный образовательный продукт для школьников, родителей и педагогов.
  • Украина официально заняла 5-е место в мире по уровню развития цифровых государственных сервисов.

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Военный технологический щит: "Армия дронов", Brave1 и "еБаллы"

Самым важным вызовом для команды Федорова стала быстрая милитаризация технологий после начала большой войны. Благодаря нестандартным решениям была создана новая модель ведения боевых действий:

  • 50 000 терминалов Starlink были задействованы для обеспечения бесперебойной связи Сил обороны.
  • "Армия дронов" — первая государственная программа по масштабированию БПЛА, положившая начало развитию украинской индустрии дронов.
  • Создана "Линия дронов" — новая концепция ведения войны, в которой дроны являются основным средством огневого поражения противника.
  • Запущена фандрайзинговая платформа UNITED 24 и англоязычное СМИUNITED 24.Media для информирования мира.
  • Внедрена уникальная система "еБаллы" — мотивационная программа, которая начисляет баллы за подтвержденное уничтожение техники и живой силы оккупантов. На данный момент в системе верифицировано 731 000 ликвидированных и тяжелораненых военных РФ.
  • Brave1 — defense tech-кластер. Цель — побеждать врага в каждой технологической сфере.
  • Инициатива на поле боя впервые на стороне Украины за последние годы.
  • Более 30 000 потерь врага ежемесячно.
  • Логистический локдаун в армии РФ.
  • 91% — эффективность перехвата Shahed и 87% — эффективность перехвата крылатых ракет.
  • Параллельно были проведены масштабные закупки беспилотников, ликвидированы коррупционные схемы в оборонном секторе и начат первый этап крупнейшей трансформации армии.

"И ещё много проектов, побед и вызовов за 7 лет работы в правительстве и служения украинскому народу. Благодарю каждого украинца за доверие!" — подытожил Федоров.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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Минобороны (9751) Федоров Михаил (806) Минцифры (336) Дія (442)
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Топ комментарии
+10
Хвали мене моя губонька
Забув про перебільшену роль кібербезпеки
Забув про дронові схеми з Держспецзв'язком Щиголя, якого турнули з керівної посади за мільйони доларів в крипті
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16.07.2026 22:56 Ответить
+8
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16.07.2026 23:03 Ответить
+5
А починав Фьодоров як творець і куратор міжнародної ботоферми ;ЗЕ!диджитал; в 2019-му.
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16.07.2026 22:58 Ответить

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