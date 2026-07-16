Увольнение Федорова с поста министра обороны привело к политическому кризису в Украине, — Reuters

Увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским Михаила Федорова с поста министра обороны вызвало в стране политический кризис и привело к протестам.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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Протесты

"В четверг в Украине вспыхнули протесты из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова, а конфликт между реформатором и высшим военным руководством Киева вышел на поверхность во время второй за год перестановки в военном кабинете, осуществленной президентом Зеленским", — говорится в материале.

Отмечается, что сотни людей вышли на улицы Киева и других городов Украины, требуя повторного назначения Федорова на должность, а заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку.

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Должны были назначить Клименко

По словам депутатов Верховной Рады, в новом составе Кабмина под руководством Сергея Корецкого (ранее возглавлявшего "Нафтогаз Украины"), утвержденном 16 июля, бывший глава МВД Игорь Клименко может заменить Федорова на посту министра обороны, и этот шаг подорвал доверие к руководству президента Зеленского, пишет Reuters.

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Достижения Федорова

Во время выступления на пресс-брифинге в Киеве Федоров заявил, что отклонил предложение президента Зеленского занять должность его советника.

"Федорову, который до возглавления Минобороны занимал должность министра цифровой трансформации, приписывают сокращение бюрократии, развитие использования дронов в боевых действиях и реализацию стратегии, основанной на анализе данных и направленной на истощение российских войск", — пишет издание.

По словам сторонников Федорова, его попытки навести порядок в сфере оборонных закупок вызвали недовольство у части украинского истеблишмента. Чиновника также критикуют за то, что он "не смог достаточно быстро выполнить свое обещание по реформированию системы призыва в Силы обороны", сообщает издание.

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Стоит отметить, что вечером 16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил исполнять обязанности главы Минобороны Евгению Хмаре и выдвинет его на должность министра обороны Украины.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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