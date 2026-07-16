РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11125 посетителей онлайн
Новости Новый Кабмин Отставка Федорова
1 520 18

Для Кремля главное, чтобы в Киеве были готовы к "урегулированию", — Песков отреагировал на отставку Федорова

пєсков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России не имеет значения, кто возглавляет Министерство обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Песков заявил, что Москва следит за новостями, связанными с украинским руководством, но для нее якобы "не имеет никакого значения, кто является министром обороны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майор ВСУ Ширшин: Это выбор между людьми с картонками и п#дарами

По его словам, в Москве не ожидают, что назначение новых чиновников или смена руководства оборонного ведомства приведет к урегулированию.

"Неважно, кто возглавляет Минобороны Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование", — заявил Песков.

Читайте также: Протесты в поддержку Федорова. Новое правительство. Дело экс-командира 155-й ОМБр Лучанова | Ирина Ромалийская. В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Автор: 

Песков Дмитрий (2122) Федоров Михаил (806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Звучить, як надія кацапів до прийняття України під патронат кремля. Суки зелені доведуть до цуґундера Неньку.
показать весь комментарий
16.07.2026 20:44 Ответить
+5
Ось і підтвердження того на чию користь зміни, зроблені зеленським, не забарилось!
показать весь комментарий
16.07.2026 20:50 Ответить
+2
Тада. Нормальний президент та головнокомандувач з ефективно працюючим державними інституціями в Україні Кремлю точно не потрібні.

А Зеленський, його нікчеми і повний хаос - саме те.
показать весь комментарий
16.07.2026 20:46 Ответить

Загрузка...

 
 