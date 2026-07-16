Для Кремля главное, чтобы в Киеве были готовы к "урегулированию", — Песков отреагировал на отставку Федорова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России не имеет значения, кто возглавляет Министерство обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Песков заявил, что Москва следит за новостями, связанными с украинским руководством, но для нее якобы "не имеет никакого значения, кто является министром обороны".
По его словам, в Москве не ожидают, что назначение новых чиновников или смена руководства оборонного ведомства приведет к урегулированию.
"Неважно, кто возглавляет Минобороны Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование", — заявил Песков.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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А Зеленський, його нікчеми і повний хаос - саме те.