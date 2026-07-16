Для Кремля главное, чтобы в Киеве были готовы к "урегулированию", — Песков отреагировал на отставку Федорова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России не имеет значения, кто возглавляет Министерство обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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Песков заявил, что Москва следит за новостями, связанными с украинским руководством, но для нее якобы "не имеет никакого значения, кто является министром обороны".

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По его словам, в Москве не ожидают, что назначение новых чиновников или смена руководства оборонного ведомства приведет к урегулированию.

"Неважно, кто возглавляет Минобороны Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование", — заявил Песков.

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