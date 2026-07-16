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Новини Новий Кабмін Відставка Федорова
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Для Кремля головне, щоб у Києві були готові до "врегулювання", - Пєсков відреагував на відставку Федорова

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії не має значення, хто очолює Міністерство оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков заявив, що Москва стежить за новинами, пов’язаними з українським керівництвом, але для неї нібито "не має жодного значення, хто є міністром оборони".

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За його словами, у Москві не очікують, що призначення нових посадовців або зміна керівництва оборонного відомства призведе до врегулювання.

"Не має значення, хто очолює МО України, головне, щоб у Києві був хтось, здатний ухвалити рішення, що дозволяє вийти на врегулювання", - заявив Пєсков.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1887) Федоров Михайло (1241)
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Топ коментарі
+15
Звучить, як надія кацапів до прийняття України під патронат кремля. Суки зелені доведуть до цуґундера Неньку.
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16.07.2026 20:44 Відповісти
+10
Тада. Нормальний президент та головнокомандувач з ефективно працюючим державними інституціями в Україні Кремлю точно не потрібні.

А Зеленський, його нікчеми і повний хаос - саме те.
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16.07.2026 20:46 Відповісти
+10
Ось і підтвердження того на чию користь зміни, зроблені зеленським, не забарилось!
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16.07.2026 20:50 Відповісти

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