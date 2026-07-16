Для Кремля головне, щоб у Києві були готові до "врегулювання", - Пєсков відреагував на відставку Федорова

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії не має значення, хто очолює Міністерство оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков заявив, що Москва стежить за новинами, пов’язаними з українським керівництвом, але для неї нібито "не має жодного значення, хто є міністром оборони".

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За його словами, у Москві не очікують, що призначення нових посадовців або зміна керівництва оборонного відомства призведе до врегулювання.

"Не має значення, хто очолює МО України, головне, щоб у Києві був хтось, здатний ухвалити рішення, що дозволяє вийти на врегулювання", - заявив Пєсков.

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