Для Кремля головне, щоб у Києві були готові до "врегулювання", - Пєсков відреагував на відставку Федорова
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії не має значення, хто очолює Міністерство оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Пєсков заявив, що Москва стежить за новинами, пов’язаними з українським керівництвом, але для неї нібито "не має жодного значення, хто є міністром оборони".
За його словами, у Москві не очікують, що призначення нових посадовців або зміна керівництва оборонного відомства призведе до врегулювання.
"Не має значення, хто очолює МО України, головне, щоб у Києві був хтось, здатний ухвалити рішення, що дозволяє вийти на врегулювання", - заявив Пєсков.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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А Зеленський, його нікчеми і повний хаос - саме те.