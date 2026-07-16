Звільнення Федорова з посади міністра оборони призвело до політичної кризи в Україні, - Reuters
Звільнення президентом України Володимиром Зеленським Михайла Федорова з посади міністра оборони викликало в країні політичну кризу та спричинило протести.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Протести
"У четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що сотні людей вийшли на вулиці Києва та інших міст України, вимагаючи перепризначення Федорова на посаду, а заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав у відставку.
Мали призначити Клименка
За словами депутатів Верховної Ради, у новому складі Кабміну під керівництвом Сергія Корецького (який раніше очолював Нафтогаз України), затвердженому 16 липня, колишній очільник МВС Ігор Клименко може замінити Федорова на посаді міністра оборони, і цей крок підірвав довіру до лідерства президента Зеленського, пише Reuters.
Здобутки Федорова
Під час виступу на пресбрифінгу в Києві Федоров заявив, що відхилив пропозицію президента Зеленського обійняти посаду його радника.
"Федорову, який до очолення Міноборони обіймав посаду міністра цифрової трансформації, приписують скорочення бюрократії, розвиток використання дронів у бойових діях та реалізацію стратегії, що ґрунтується на аналізі даних і спрямована на виснаження російських військ", - пише видання.
За словами прихильників Федорова, його спроби навести лад у сфері оборонних закупівель викликали невдоволення в частини українського істеблішменту. Посадовця також критикують за те, що він "не зміг достатньо швидко виконати свою обіцянку щодо реформування системи призову до Сил оборони", повідомляє видання.
Варто зазначити, що увечері 16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив виконувати обов'язки очільника Міноборони Євгенію Хмарі і подасть його на посаду міністра оборони України.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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Криза - друге ім'я Зеленського.
Цей ублюдок точно рано чи пізно поховає Україну, якщо його не прибрати.
ОШИБКА, КОТОРУЮ НЕ ПРОСТЯТ. Увольнение Федорова может стоить победы-Майкл Наки