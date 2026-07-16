Звільнення Федорова з посади міністра оборони призвело до політичної кризи в Україні, - Reuters

Звільнення президентом України Володимиром Зеленським Михайла Федорова з посади міністра оборони викликало в країні політичну кризу та спричинило протести.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Протести

"У четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що сотні людей вийшли на вулиці Києва та інших міст України, вимагаючи перепризначення Федорова на посаду, а заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав у відставку.

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Мали призначити Клименка

За словами депутатів Верховної Ради, у новому складі Кабміну під керівництвом Сергія Корецького (який раніше очолював Нафтогаз України), затвердженому 16 липня, колишній очільник МВС Ігор Клименко може замінити Федорова на посаді міністра оборони, і цей крок підірвав довіру до лідерства президента Зеленського, пише Reuters.

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Здобутки Федорова

Під час виступу на пресбрифінгу в Києві Федоров заявив, що відхилив пропозицію президента Зеленського обійняти посаду його радника.

"Федорову, який до очолення Міноборони обіймав посаду міністра цифрової трансформації, приписують скорочення бюрократії, розвиток використання дронів у бойових діях та реалізацію стратегії, що ґрунтується на аналізі даних і спрямована на виснаження російських військ", - пише видання.

За словами прихильників Федорова, його спроби навести лад у сфері оборонних закупівель викликали невдоволення в частини українського істеблішменту. Посадовця також критикують за те, що він "не зміг достатньо швидко виконати свою обіцянку щодо реформування системи призову до Сил оборони", повідомляє видання.

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Варто зазначити, що увечері 16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив виконувати обов'язки очільника Міноборони Євгенію Хмарі і подасть його на посаду міністра оборони України.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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