Сотни людей во второй раз за день вышли в Киеве на митинг против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 июля в Киеве люди во второй раз за день вышли на протест в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", "Укринформ" и "УП".
Лозунги украинцев
Акция проходит на площади возле театра им. Ивана Франко, рядом с Офисом Президента. На прилегающих к площади улицах участники пишут фломастерами на импровизированных картонках лозунги, после чего сразу с ними отправляются на площадь.
Участники — в основном молодежь — держат картонные плакаты с надписями: "Источником власти в Украине являются люди с картинками", "Сирского в отставку", "Федорова в Минобороны", "Мы — за Федорова", "Защищаем министра обороны Федорова", "Долой совок из армии", "Руки прочь от Федорова", "Отстаньте от нашего Минобороны", "Не без недостатков, зато с результатами — Федоров", "Где объяснения?", "Верните Федорова", "Не делайте России одолжений", "Грамотные решения — наше будущее" и т. д.
Также акции проходят в других городах Украины, в частности во Львове, Одессе и Черкассах.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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