РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10948 посетителей онлайн
Новости Фото Отставка Федорова
2 132 17

Сотни людей во второй раз за день вышли в Киеве на митинг против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 июля в Киеве люди во второй раз за день вышли на протест в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", "Укринформ" и "УП".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лозунги украинцев

Акция проходит на площади возле театра им. Ивана Франко, рядом с Офисом Президента. На прилегающих к площади улицах участники пишут фломастерами на импровизированных картонках лозунги, после чего сразу с ними отправляются на площадь.

В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова

Участники — в основном молодежь — держат картонные плакаты с надписями: "Источником власти в Украине являются люди с картинками", "Сирского в отставку", "Федорова в Минобороны", "Мы — за Федорова", "Защищаем министра обороны Федорова", "Долой совок из армии", "Руки прочь от Федорова", "Отстаньте от нашего Минобороны", "Не без недостатков, зато с результатами — Федоров", "Где объяснения?", "Верните Федорова", "Не делайте России одолжений", "Грамотные решения — наше будущее" и т. д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активистка Закревская резко отреагировала на кадровые перестановки в правительстве

Также акции проходят в других городах Украины, в частности во Львове, Одессе и Черкассах.

В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова
В Киеве продолжается акция протеста против отставки Федорова

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сирский — прочь!" — демонстранты на митинге в поддержку Федорова. ВИДЕО

Автор: 

акция (2395) Киев (26681) протест (5756) Федоров Михаил (806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
а як саме "зупинити війну" ?
показать весь комментарий
16.07.2026 22:10 Ответить
+4
Дядя, ти дебіл?
показать весь комментарий
16.07.2026 22:18 Ответить
+4
Ні, дядя на работє.
Зверніть увагу, хто лайкнув.
показать весь комментарий
16.07.2026 22:23 Ответить

Загрузка...

 
 