Сотні людей вдруге за день вийшли у Києві на мітинг проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

16 липня у Києві люди вдруге за день вийшли на протест через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", "Укрінформ" та "УП".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гасла українців

Акція відбувається на площі біля театру ім. Івана Франка, поруч із Офісом Президента. На прилеглих до площі вулицях учасники пишуть фломастерами на імпровізованих картонках гасла, після чого відразу з ними відправляються на площу.





Учасники — в основному молодь — тримають картонні плакати з написами: "Джерелом влади в Україні є люди з картинками", "Сирського у відставку", "Федорова в МО, "Ми — за Федорова", "Боронимо міністра оборони Федорова", "Геть совок із армії", "Руки геть від Федорова", "Відчепіться від нашого МО", "Не без недоліків, зате з результатами — Федоров", "Де пояснення?", "Поверніть Федорова", "Не робіть Росії послуг", "Грамотні рішення — наше майбутнє" тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активістка Закревська різко відреагувала на кадрові перестановки в уряді

Також акції відбуваються в інших містах України, зокрема у Львові, Одесі та Черкасах.































Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський – геть! - демонстранти на мітингу на підтримку Федорова. ВIДЕО